La China Suárez tuvo un tierno gesto con una perrita maltratada: “Gracias por devolverle la alegría a tu ahijada”

El gesto de la China Suarez con una perrita

Es de público conocimiento el amor que la China Suárez le tiene a los animales. Lo ha demostrado infinidad de veces en sus redes sociales, pero en esta oportunidad fue una seguidora quien le agradeció su enorme gesto con una perrita.

Olivia, tal como se llama la perrita, fue golpeada salvajemente hace unos meses por una anciana en la calle. La pareja de Benjamín Vicuña reaccionó indignada al conocer la historia. “Miren qué amorosa… el miedo que le tiene su perro bastaría para condenarla sin más pruebas”, comenzó indignada, y prosiguió por la misma senda: “¿Alguien la conoce? El maltrato animal es un delito. La Ley 14346 acarrea una pena de 15 días a un año de prisión”, detalló la actriz junto al video que muestra la agresión al animal. Sin olvidarse de este caso, la ex Casi Ángeles se encargó de hacerle llegar un tierno regalo: un enorme peluche.

Conmovida, la dueña de la perrita Golden, Malena Stein, compartió un video y fotos en las que se la ve súper alegre junto al regalo. “Cuando digo que la China Suárez es hermosa reversible, que en comparación con lo preciosa que es por dentro lo de afuera es cotillón, me refiero a cosas como estas. GRACIAS por devolverle la alegría a tu ahijada”, escribió agradecida en su cuenta de Twitter. Y agregó: “¿Que si sigo llorando? Pero POR SUPUESTO QUE SÍ, ATENDEME ESA CARITAAAAA. ¡En tu cara, anciana golpeadora!, acá su madrina le devolvió la felicidad en forma de súper conejo gigante JAJAJAJAJA”.

La perrita Olivia, contenta con el regalo de la China Suárez

Cabe recordar que esta no es la primera vez que la actriz se compromete con una causa por los animales . En julio, fue una de las que se puso al frente de una familia de carpinchos que fueron echados del country Abril. “Ustedes, que siempre me ayudan, necesitamos que me ayuden a hacer ruido. Los animales están hace dos meses fuera del predio, fueron desplazados de su lugar. Una familia de 9 carpinchos, de los cuales, al día de hoy, quedan 6. Mataron a uno y dos desaparecieron. La Fiscalía, a raíz de la denuncia, hizo su trabajo, como debería haberlo hecho hace dos meses. Ahora falta que el juez firme para poder sacarlos de ahí. Hay muchos lugares donde los pueden recibir y que vivan tranquilos”, había escrito en sus redes sociales. El mensaje llegó a destino gracias al estado público que tomó el caso y estos animales silvestres fueron reacomodados en un hábitat acorde a ellos. Ella fue la encargada de ir informando el paso a paso de la historia hasta su final feliz.

La ex de Nicolás Cabré contó en una oportunidad que tiene 12 perros en su hogar, lo que le trajo más de un planteo de parte de Vicuña. “Creo que el caso de los perros es como el de los fumadores: cuando uno va a la casa de alguien que fuma, ellos ni se enteran de que hay olor a cigarrillo. Es como que están acostumbrados. Bueno, me pasa lo mismo, me acostumbré, efectivamente, al olor a perro. Eso sí, a mí me toca limpiar la caca de todos, que son un montón, como 12. Arrancamos con tres, pero como a mi mujer le gustan mucho, adoptamos tres más, nacieron cachorros… y bueno, son varios”, había confesado Benjamín meses atrás sobre el tema.

