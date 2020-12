Benjamín Vicuña reveló los “defectos” de la China Suárez

Benjamín Vicuña habló de los defectos de la China Suárez (Video: ESPN Playroom)

A lo largo de estos cinco años de relación, Benjamín Vicuña y Eugenia la China Suárez demostraron que el amor es más fuerte que todo. Los comienzos del noviazgo no fueron para nada fáciles -todos recordarán el caso del motorhome y el escándalo con Carolina Pampita Ardohain- y en más de una ocasión debieron enfrentar serias crisis. Sin embargo, siempre decidieron apostar a su relación y a la familia ensamblada que formaron con los tres hijos que tenía él, la hija de ella, y los dos pequeños que tuvieron juntos: Magnolia y Amancio.

“No paro de sorprenderme, sobre todo cuando está dormida. Estoy enamorado… Es una mujer con la que armamos un proyecto muy bonito”, reconoció el actor en diálogo con Migue Granados para su programa, ESPN Playroom.

El humorista, para cortar con tanta dulzura, le preguntó que enumere algunos de los defectos que tiene su pareja. “La China pareciera ser la perfección pero por ahí tiene olor a pata, aliento a camello… ¡Algo tiene que tener!”, señaló Migue, intentando obtener alguna declaración relevante de su entrevistado. El chileno pensó por unos instantes y señaló tres detalles.

En primer lugar, dijo: “Yo soy carnívoro y ella es vegetariana… Y, viste, no es lo mismo”. La respuesta no pareció convencer a Migue, quien manifestó: “¡Eso no es un defecto! La que está haciendo bien las cosas es ella. Y mirá que yo como carne…”

En segundo lugar, contó: “Como muchos mortales, la falta de sueño la transforma en un ser peligroso. Eso nos pasa a todos…”

Y por último, contó: “Tiene esta cosa de las mujeres, que les gusta meterse a la pileta pero no meter la cabeza. Es lindo el chapuzón, tirarse de palito… El proceso del piletazo no se lleva a cabo si no metés la cabeza”.

Migue se quedó con ganas de escuchar respuestas un poco más reveladoras: “Cuando no duerme es mala, como todos. No le gusta meter el pelo en la pileta y no come carne, o sea que no mata animales. ¡Eso no es un defecto! ¡El defecto es tuyo!”

Entre risas, bajo un clima muy distendido, el humorista intentó sembrar una nueva polémica al comparar algunas cuestiones típicas de los argentinos con otras de los chilenos. “Creo que el argentino por esencia es solidario. Hay una clase media que va al teatro, a recitales, consume y hace mover la rueda. El arte no es elitista, sino que es transversal. Yo amo a la Argentina, por eso trabajo acá, vivo acá y tengo a mis hijos. Mi humilde opinión es que les falta creérsela. Estoy cansado de escuchar en el asado lo mucho que se cuestionan, se castigan y se critican”, dijo.

Respecto al asado, señaló: “Me gusta mucho el uruguayo. Pero prefiero el asado argentino. Igualmente, los chilenos hacen la mejor barbacoa”. En cuanto a las playas, no dudó en elegir a las chilenas.

Sobre los músicos, respondió: “Los argentinos. Hay que aclarar que (en la Argentina) hay una tradición musical muy importante. Históricamente hemos consumido cine y música argentinos, pero también hay muy buenos referentes chilenos”.

El casamiento con la China Suárez

Benjamín Vicuña, la China Suárez y su pequeño Amancio

Después de posponer la boda en varias oportunidades a lo largo de su relación, en septiembre pasado la China Suárez blanqueó en Por el mundo en casa, el programa que conduce Marley por Telefe, por qué finalmente decidieron suspenderlo: “Después divorciarse es un lío…”

Entre risas, la actriz aclaró que era una broma. Pero confirmó que no está en sus planes realizar la boda: “No siento que lo necesitemos”.

