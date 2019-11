—¡Uy, no sé! (risas). Tenés que preguntarle a ella. Pero la convivencia de por sí es difícil. Es un arte, y a eso me dedico todos los fines de semana con el teatro: a hablar de eso mismo. Hablamos de alguna manera de la convivencia, por lo menos lo antinatural que es, ¿no?, lo difícil que es. Y no te extrañás que cada día más personas deciden vivir en cuartos separados o en casas separadas. Es algo difícil de sostener, es un plan muchas veces romántico pero difícil. Pero así y todo yo creo que mientras exista amor, exista la forma y el diálogo, la cosa avanza.