Laura Laprida contó que tiene carcinomas de piel y llamó a la reflexión: “Es muy importante que se cuiden del sol”

Laura Laprida les contó a sus más de 400 mil seguidores en Instagram que padece un tipo de cáncer de piel. “Ustedes saben que soy muy blanquita, tengo muchos lunares y la piel muy sensible. De chica no me cuidaba mucho del sol. Por ende, me salieron unas lesiones basocelulares que se llaman carcinomas, vendrían a ser unos tumorcitos de piel”, comenzó relatando la actriz en sus stories, donde también reveló cómo lo descubrió: “Hoy estuve arreglándome una cicatriz vieja -en la frente- de hace cuatro años que me sacaron un carcinoma, y le pedí (al cirujano) que me achicara la cicatriz porque estaba media fierita, y me sacaron otro”, agregó. Además, aclaró que “viene con esta condición desde hace varios años”.

Aprovechando la gran cantidad de jóvenes que la siguen, apeló a generar conciencia para evitar que otros padezcan esta enfermedad. “Quería decirles que se cuiden mucho de la piel porque es muy importante, la gente no sé si sabe lo importante que es cuidarse del sol”. Justamente respecto a esto, destacó qué medidas toma para protegerse. “No puedo tomar sol, yo no tomo sol. Si salgo a ‘tomar sol’ es estar al aire libre con mi familia, salgo en bikini a partir de las 17 horas, cubierta en protector. Y sí uso autobronceantes”, indicó. Por otra parte, destacó que también hay que cuidarse de los rayos que generan las pantallas de los dispositivos electrónicos. “La gente que estudia y trabaja con la computadora se tiene que cuidar de los rayos porque dañan mucho la piel, también el teléfono y la televisión. Yo cuando grabo me pongo protector porque las luces que hay en el set me dañan la piel”. También contó que se chequea todos los lunares anualmente. “Le sacan fotos a todos los lunares y me los van chequeando, y si alguno cambió, me lo sacan”, explicó.

No es el primer problema de salud que la también modelo padece este año. En mayo, tuvo que ser operada de urgencia en el Hospital Austral por un fuerte dolor estomacal. “Todo en orden por acá. Lo que fue una visita a la guardia por un dolor en la panza, terminó siendo una internación y cirugía de emergencia...”, escribió en ese momento en sus redes para tranquilizar a sus seguidores.

Cabe destacar que a mediados de 2018, su hermana mayor Geñi falleció a causa de un cáncer de mama. La joven, que acababa de cumplir 34 años, había sido operada y estuvo con tratamiento de quimioterapia. “Lloro todos los días extrañando a mi hermana, que falleció hace un año y un mes. Tengo miles de recuerdos. Ella era mi hermana, pero en un punto era como una mamá porque se re ocupaba de nosotros“, dijo en el programa Podemos hablar.

En el plano amoroso, la hija de María Eugenia Fernández Rousse, una de Las Trillizas de Oro, contrajo matrimonio en marzo de este año, con Eugenio Levis, su pareja desde hace tres años. La boda tuvo lugar en un registro civil de Visp, una pintoresca ciudad ubicada en Suiza. Ambos se conocieron cuando ella contrató al diseñador industrial para hacer unas reformas en su casa.

En relación a su carrera profesional, la actriz se encuentra grabando la tercera temporada de Millenials, la serie de Netflix en la que comparte elenco con Gastón Soffritti, Nicolás Riera, Noelia Marzol y Matías Mayer, entre otras figuras. A principios de este año, se había incorporado a la tira de Pol-ka Separadas, pero la pandemia y el consecuente aislamiento social obligatorio hicieron que las grabaciones tuvieran que terminar abruptamente. En relación a su futuro laboral, Laura contó que se instalará en España junto a su marido para “expandir mis horizontes actorales y probar con la actuación a Europa”.

