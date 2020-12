El dolor de Julia Mengolini tras la muerte de su padre por COVID-19: “El virus terminó con él en apenas 10 días”

Julia Mengolini

En medio de la preocupación de las autoridades nacionales por un aumento en los casos de coronavirus en todo el país, la periodista Julia Mengolini anunció con mucho dolor la muerte de su padre a causa del virus, que ya se ha cobrado la vida de más de 41 mil personas en la Argentina.

Mengolini ya había alertado sobre la salud de su padre el 15 de diciembre pasado, a través de su cuenta en Twitter. “Mi papá está en terapia intensiva peleando por su vida. Se cuidó todo el año y cometió un descuido cuando todo el mundo se empezó a relajar: fue a un cumpleaños en el que se contagiaron muchos otros. Cuiden a sus viejxs. No pasa nada si no se ven una Navidad en sus vidas”, escribió en aquella oportunidad.

Mengolini había anunciado que su padre se encontraba en estado crítico (Foto: Twitter)

El viernes pasado subió una serie de fotos viejas de sus padres, que incluía una tomada durante su casamiento, y realizó una profunda reflexión: “Cuando las cosas se empezaron a complicar y a papá lo durmieron en terapia intensiva, mi mamá alcanzó a decirle que se sentía una privilegiada por haber vivido un amor tan grande, una pasión que duró más de 50 años. Ya sé, me van a decir que el amor de la vida no existe y todo eso, pero yo lo vi, fui testigo: tal vez no era necesario, es cierto, pero existe y cada tanto sucede”.

La periodista contó las tiernas palabras que le dijo su madre a su padre (Foto: Instagram)

Este sábado por la tarde, la periodista acudió una vez más a las redes sociales para anunciar la triste noticia. “Falleció mi papá. Era fuerte y sano y tenía pila para rato. Pero ya tenía 78 pirulos y el COVID terminó con él en apenas 10 días. Cuiden a los suyos en estas Fiestas. Se puede brindar por Zoom y esperar un poquito más ese abrazo. Yo a mi papá no lo voy a poder abrazar nunca más”, expresó.

Mengolini comunicó la triste noticia (Foto: Twitter)

Las palabras de apoyo de sus seguidores no tardaron en llegar tras la publicación de su tuit. Entre ellos, se encuentran algunos famosos, como Pablo Echarri, quien le dijo: “Qué gran pena, Julia. Te mando un fuerte abrazo a vos y a tu familia”. En el mismo sentido se expresó la diputada por la Ciudad de Buenos Aires Gabriela Cerruti: “Abrazo enorme, Juli querida, a vos y a tu familia preciosa”.

Luego de un largo período en descenso, desde el 1 de septiembre hasta hace dos semanas, la Ciudad de Buenos Aires registró una estabilización de los casos de coronavirus y “un cambio de tendencia”, reconoció el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, en una conferencia de prensa realizada el viernes pasado. Según el funcionario, la media móvil de los últimos siete días aumentó a un promedio de 350 casos diarios. “En los datos se ve con claridad: ha habido un cambio de tendencia y en los últimos días hubo un pequeño aumento de los casos en la Ciudad”, señaló.

En relación a la situación sanitaria y a la curva de contagios y su evolución, el ministro comunicó datos respecto del operativo Vacaciones Responsables: “Se realizaron ya 26.006 test a porteños que fueron a descansar el último fin de semana largo. Hubo 112 positivos, es decir que de los porteños que se fueron de vacaciones, 6 de cada 1.000 trajeron el virus”.

