Entonces, Rama -como lo llaman sus amigos- notó la buena onda de Noelia y decidió enviarle un mensaje privado de Instagram. “Pero no le di bola porque me dijo que era futbolista”, sostuvo ella. A pesar de que está “cansada” de los jugadores -"incluso los que escriben y están casados, con hijos"-, Marzol destacó la actitud de Arias que fue a ver otra función de la obra y esperó que ella terminara de comer con sus compañeros de elenco. “Él me dijo que vino a verme a mí, pero es incomprobable”, se mostró reticente una vez más.