La llamativa respuesta de Carolina Pampita Ardohain sobre las versiones de un supuesto embarazo

Desde que se casó con Roberto García Moritán en noviembre del año pasado, los rumores de embarazo de Pampita no cesaron. Sin embargo, con mayor o menor vehemencia, ella siempre se encargó de desmentirlos. En los últimos días, una nueva versión volvió a circular con fuerza, pero en esta oportunidad la propia protagonista sembró dudas sobre la posibilidad de convertirse nuevamente en madre.

En un audio que le envió al periodista Ángel De Brito, la top model se refirió al tema: “La verdad es que como ya lo dije en varios lugares, eso depende de Dios. Si eso llega a pasar obviamente lo diríamos, es una noticia lindísima. Si eso algún día sucede, vamos a ser las primeras personas que salgamos a contarlo muy contentos. Esperemos y veremos qué tiene planeado Dios para nosotros”, expresó.

Esa última frase fue la que llamó la atención, ya que dejó un margen de duda entre las panelistas, quienes aseguraron que esta es una declaración que no deja dudas sobre la confirmación de la llegada de un nuevo hijo. “La conclusión es que está siendo prudente. Todas las madres tenemos temores, inseguridades”, afirmó Mariana Brey. Andrea Taboada fue más allá y dio detalles: “Me dicen que está casi de tres meses, que para Navidad se cumplirían esos tres meses. Que congeló óvulos”.

El conductor, si bien no quiso confirmar la noticia, dio a entender que sería un hecho. “Tampoco dice que no. Sino directamente diría que nada que ver, falsa alarma, inventa algo de fruta. En el Bailando decía todo el tiempo que no, acá es cauta, por lo menos. Se la nota contenta y, sobre el final del audio, dice ‘ya lo contaremos en su momento’”, señaló. Además, reveló que durante la gala de una importante revista la ex de Benjamín Vicuña no dejaba de tocarse la panza.

De todas formas, el también conductor de Cantando 2020 quiso ser cauto por los antecedentes de la mamá de Bautista, Beltrán y Benicio. “Yo lo que elegí es, por la historia de Carolina y todo lo que ha pasado, y aunque ella ya expresó sus ganas de ser mamá, que lo diga ella. No quiero contar la información que yo tengo de muy buena fuente”, sentenció. Las “angelitas” detallaron también que se la veía distinta físicamente y que incluso su rostro no es el mismo.

Mientras tanto, la modelo planea pasar las fiestas en Buenos Aires y, en enero, viajar a México junto a su familia para disfrutar de unas merecidas vacaciones. El año que viene tiene pensado arreglar su participación como jurado en el Bailando, lugar para el que ya fue convocada por LaFlia, la productora que encabeza Marcelo Tinelli.

