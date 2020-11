La reacción de Pampita tras el insólito blooper al aire de una de sus panelistas

Paula Galloni quiso demostrar su destreza con el skate pero algo falló (Video: "Pampita Online" - NET TV)

Un día después de cumplir un año de casada con Roberto García Moritan, Carolina Pampita Ardohain se puso al frente de su magazine Pampita Online, que se emite en las tardes de NET TV. Con su habitual estilo simpático y descontracturado, la modelo y su equipo pasaron por diferentes temas del espectáculo y la actualidad. Todo marchaba según lo pautado, hasta que un accidente en vivo alteró la rutina y provocó las carcajadas de todos los integrantes del ciclo.

El disparador surgió del habitual recorrido que realizan por las redes sociales, en el que incluyeron un video de la actriz Miriam Lanzoni andando en patines, que terminaba con una caída. Cuando volvieron al piso, la panelista Paula Galloni retomó el tema y quiso saber la experiencia sobre ruedas de sus compañeros: “¿Alguna vez patinaron en skate o en rollers?” Era una pregunta circunstancial y todos se sumaron al cuestionario. Por ejemplo, la periodista Alejandra Martínez dijo que aprendió a andar de grande y reconoció haber sufrido algunas caídas. Por su parte, Pampita recordó su niñez, evocando los patines de cuatro ruedas naranjas y sus andanzas a la hora de la siesta pampeana.

Paula Galloni, panelista de Pampita Online

En medio del debate sobre los tipos de rodado, Paula tomó partido. “Con el skate soy más valiente que con los rollers”, anunció y desde la producción le alcanzaron una patineta para que mostrara su destreza. La panelista se levantó, mientras su compañero Martín Arozarena la ayudaba con el micrófono. “Con tacos no, Paula, por favor”, imploró Martínez, mientras Pampita preguntaba si tenían seguro o ART.

Paula se sacó los zapatos, se acomodó en el skate y se lanzó a la aventura. Por unos segundos logró mantener el equilibrio, hasta que su pie derecho tocó la parte trasera de la patineta y cayó de espaldas. La primera reacción de Pampita, casi por instinto, fue tomarse la cara y exclamar: “¡Sabíamos que esto iba a pasar!” Siempre con una sonrisa, Paula saludó al cámara que le hacía un primer plano recostada en el suelo del estudio, mientras sus compañeros se levantaban para asistirla. Ella se levantó, con una reverencia y una sonrisa, ante los aplausos de todos.

“Venías muy bien, Paulita”, se lamentó Alejandra y la panelista dio explicaciones del accidente. “Me patiné al final porque chocó con la ruedita del carrito de la cámara, y me fui para atrás. Pero no pasó nada, estoy sana y salva”. “Menos mal que no lo intento, ella es la más valiente”, admitió Pampita. “Estoy contenta porque tenía el vestido largo. No hay aparición en la tele sin una caída”, dijo Paula. “Ya tenemos nuestro blooper de fin de año”, celebró Pampita y pidió a la producción un video del accidente en cámara lenta.

El detalle en cámara lenta de la caída de Paula Galloni andando en skate (Video: "Pampita Online" - NET TV)

En el siguiente bloque pusieron el blooper al aire y procedieron al análisis cuadro por cuadro de la caída. “Venía re canchera”, comentó Pampita mientras las imágenes de su compañera sobre la tabla no hacían presagiar el desenlace. “Quiero aclarar algo, tengo airbag. Caí con la cola”, acotó con ironía. Pero la conductora se percató de un detalle que no dejó pasar. “Ella dijo: ‘Me choqué con la ruedita’. No, no no”, señaló con picardía a la panelista, que ensayó una defensa que no se creía ni ella. “Pensé que me había chocado con la ruedita”, comentó entre risas apuntando a un camarógrafo. Martínez resolvió todo con una decisión futbolera: “El VAR dice que no hubo falta”.

A Paula no le quedó otra que reconocer que su coartada no tenía mucho sustento. “Claramente fue mi error, ya mi coach me va a enseñar que no tengo que pisar atrás”, admitió. “Ella dijo: ‘yo me veo bien con el skate’”, recordó Martínez. “Lo que debe ser con los rollers”, acotó la locutora. “Me hice la canchera, la verdad no es tan fácil”, finalizó Paula, arrepentida de su valentía pero sin perder la sonrisa, sabiendo que con esa imagen se había asegurado un lugar en los resúmenes de fin de año.

