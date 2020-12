Cantando 2020: en un reñido súper duelo, Agustín Cachete Sierra eliminó a Luisa Albinoni

Luisa Albinoni eliminada del Cantando 2020

En una nueva gala del Cantando 2020, Luisa Albinoni y Lautaro Rodríguez quedaron eliminados por decisión del jurado en la ronda del súper duelo. La actriz y su compañero debieron enfrentar en una final de perdedores a Agustín Cachete Sierra e Inbal Comedi.

Para esta nueva ronda, se distribuyó a las parejas en un cuadro en el que se enfrentaron la de mejor promedio acumulado con la peor, la de segundo mejor promedio con la segunda peor, y así sucesivamente. Las duplas de canto se enfrentaron entre sí y, tras escucharlos, el jurado -que incorporó a Marcela Morelo para que sean un total de cinco miembros y así evitar empates- debieron elegir al mejor. El que perdiera seguiría avanzando en el temido cuadro.

En la semifinal que se llevó a cabo el lunes, Agustín Cachete Sierra fue el que obtuvo la peor consideración. Mientras que en la de este martes Luisa Albinoni perdió frente a las parejas de Charlotte Caniggia y de Patricio Arellano-reemplazo de Jey Mammon-, teniendo así que enfrentar al actor en la final. “Es difícil esta parte, esta pista me dio una gran felicidad y me revitalizó”, expresó, entre lágrimas, la participante, una vez conocida la decisión del jurado.

Recordemos que Luisa Albinoni había protagonizado un tenso momento hace unos días en la pista. Luego de presentarse, Nacha Guevara le hizo una serie de observaciones, y su coach no dudó en defenderla asegurando que ella había cantado bien. Pero el tonó que él utilizó no fue el mejor, y eso generó un malestar en la actriz.

“Es difícil esta parte, esta pista me dio una gran felicidad y me revitalizó”, expresó, entre lágrimas, la participante, una vez conocida la decisión del jurado

Por ese motivo, durante la noche del lunes Ángel de Brito le consultó si esa situación había generado rispideces con su coach, y Luisa expresó: “A mí me había molestado un poquito, me pareció que si le decía algo a Nacha tenía que decirlo de otra manera. Por eso me enojé un poquito. Se filtraron algunos audios que yo mandé enojadita, no quería decirlo, pero ya arreglamos todo con mi coach y con mi cantante. Ya estamos en paz”.

De este modo, 11 son las parejas que competirán en la próxima ronda que comenzará este miércoles y será el ritmo libre donde nuevamente el público será el encargado de eliminar a la próxima pareja. A medida que avanzan las semanas, se va acercando la gran final del certamen de canto, que según algunas versiones, terminaría recién en enero del 2021.

Recordemos que la última pareja eliminada había sido la de Claribel Medina y su hija Agostina Alarcón. la actriz y su hija se quedaron afuera del certamen con el 46,2% , frente a los 53,8% que cosecharon Charlotte Caniggia y Cristian Sergio.

SEGUÍ LEYENDO

Fátima Flórez sorprendió a Charlotte Caniggia con su imitación de Mariana Nannis: “¡Gracias, mamá!”

El imponente musical navideño de Karina La Princesita, el jurado invitado y una pareja imbatible, lo mejor de la nueva gala del Cantando 2020

Cantando 2020: por decisión de la gente, una de las parejas candidatas a ganar el certamen quedó eliminada