Fátima Flórez sorprendió a Charlotte Caniggia con su imitación de Mariana Nannis: “¡Gracias, mamá!”

Fátima Flórez imitó a Mariana Nannis frente a Charlotte Caniggia (Video: "Cantando 2020", ElTrece)

Paradójicamente, en la gala de Súper Duelo de este viernes del Cantando 2020, Fátima Flórez ocupó el lugar de Nacha Guevara, quien siempre manifestó su aprensión por la imitaciones. Y, como no podía ser de otra manera, la humorista aprovechó su momento en el estrado para divertir al público con algunas de sus parodias. De hecho, al momento de tener que decidir si darle su voto a la pareja de Brian Lanzelotta y Ángela Leiva o a la de Charlotte Caniggia y Cristian Sergio, sorprendió a la hija de Mariana Nannis con una extraordinaria imitación de su mamá.

Al comenzar su devolución, Fátima remarcó lo difícil de la situación. “¿Quién soy yo? Porque es el criterio de uno, es la vista de uno por feeling”, comenzó diciendo. Y, después de saludar los participantes, comenzó a destacar las cualidades de los cuatro. Sin embargo, hizo hincapié e Charlotte, a quien y había parodiado minutos antes, y le indicó: “Hoy fue su mejor gala. Creo que tenés mucho potencial y que todavía no sabés el potencial que tenés. Si vos te ponés a estudiar canto, tenés un rango alto. Llegaste a agudos que cantantes no llegan”.

En ese momento, la hija de Claudio Paul Caniggia se emocionó. “¡Al fin alguien que cree en mi!”, exclamó. Sin embargo, cuando Laurita Fernández y Ángel de Brito, conductores del reality, le preguntaron si le gustaría ser cantante, la joven fue terminante: “¡No! No podría, yo no canto muy bien. Tendría que estudiar mucho y muchos años”. Pero, después, reconoció que su gran problema era la timidez.

Charlotte junto a su mamá, Mariana Nannis

“Yo en los actos del colegio, tipo no hacía nada. Una vez tenía que hacer de árbol y no quería. Pregunté qué era lo que menos tenía que hacer y que no me mire la gente y me dijeron de maquilladora. ‘Entrás, maquillás y te vas’. Así que hice eso. Entré, maquillé, miré si estaban mi mamá y mi papá y me fui”, contó a modo de ejemplo, para demostrar que era muy vergonzosa.

Pero Fátima siguió con sus elogios, imitando por momentos a la jurado oficial del certamen: “Creétela de verdad, porque hoy competiste con cantantes número uno, que pisan escenarios hace muchos años, y vos lo hiciste a la par. Y tenés mucho más, como diría Nacha, ‘te queda mucha tela todavía para cortar y si te lo digo, creétela’”.

Lo cierto es que, al ver que Flórez no terminaba su devolución, Moria Casán la increpó: “No dejo que me imite más si no se apura”, le dijo. Y Fátima respondió: “Dejame que hoy es el único día que estoy, dejame disfrutar. No seas mala, dale”. Enseguida, la imitadora se puso en la piel de la madre de la participante y, al estilo Nannis, expresó: “Yo la conozco, ¿entendés? Porque yo la dejo a mi hija, ¿entendés? Que es una número uno, porque tiene carisma mi hija, ¿entendés? Eso que no se compra, ¿entendés? Ni se vende. Es caviar, amore mío. Yo te quiero, Charlotte, te quiero es mi hija”, dijo. Y, completamente sorprendida, la mediática le respondió: “¡Gracias, mamá!”. De todas formas, después de este divertido momento, la humorista le dio su voto a la pareja de Brian y Ángela.

SEGUÍ LEYENDO

Quiénes son los invitados de Andy Kusnetzoff y Juana Viale de este fin de semana

Barbie Vélez anunció su casamiento con su novio, Lucas Rodríguez: “Sí, ¡hoy y siempre!”

Pía Shaw se despidió de Informados de todo con un mensaje a los “enemigos” que la critican a sus espaldas: “Ellos saben quiénes son”

Las fotos de los amigos y familiares de Carlín Calvo en su último adiós