El conmovedor mensaje de la mamá de una joven con leucemia ante el gesto solidario de la China Suárez: “Cande murió el sábado, ya no sufre más”

“Cumpliendo mis sueños de niña”, escribió la China Suárez en su cuenta de Instagram junto con una foto de ella en una moto. Aquel posteo recibió más de cuatrocientos comentarios, entre ellos uno muy especial, el de una mamá que acababa de despedir a su hija, que le agradecía a la actriz el apoyo.

“Soy mamá de Cande, te agradezco de corazón a vos y a tu marido por haberla ayudado tanto. Ella falleció el sábado a la madrugada, ya no sufre más, Dios los bendiga y proteja siempre”, escribió la mujer desde la cuenta en la red social de la joven.

Dolida por la noticia, la mamá de Rufina, Magnolia y Amancio respondió: “Cuánto lo siento. No puedo imaginar por lo que deben estar pasando, espero sirva de consuelo saber que está en un lugar mejor, libre de dolor, y de todo sufrimiento. Los abrazo con el alma”.

Candela Belén tenía leucemia linfoblástica aguda y estaba juntando plata para su tratamiento. Hace unas semanas había compartido un video que Suárez había grabado para ella. “Hola Cande, ¿Cómo estas? aquí la China, te quiero mandar un beso enorme, mucha fuerza y quiero verte haciendo tutoriales de maquillaje que vi que maquillas muy bien así que te mando un beso y espero que estés bien”.

El saludo de la China Suárez a Candela Belén

“Gracias Euge por el videito, siempre espléndida”, escribió la joven al compartir el posteo que había realizado la actriz para ella. Benjamín Vicuña también la saludó mientras hacía Argenntina Tierra de Amor y Venganza y ella comenzaba su tratamiento. “Te mando un beso muy grande, se que estas atravesando un momento difícil hay que meterle mucha onda, mucho amor, ye mando un abrazo gigante y espero que nos veamos pronto”, dijo el actor chileno.

El saludo de Benjamín Vicuña a Candela Belén

Hace un mes ella recordó aquel mensaje: “Y un saludito de él al año pasado cuando empezaba mi tratamiento y estaba ATAV, hermosas personas, todavía sigo complicada, pero hay personas como ellos que me ayudan a seguir adelante con saludos y fuerzas, y ayudándome con mis proyectos”.

Fanática del maquillaje y las cremas, su sueño era ser cosmetóloga, por lo que leía, se informaba y probaba productos. Además, en sus redes solía brindar consejos y tutoriales, para lo que pedía ayuda a las marcas para poder conocer nuevos productos y mostrarlos en sus videos.

Candela Belén

“Estoy buscando empresas o emprendimientos que quieran donarme cremas y maquillaje (todo de marca para cuidar la piel) ya que desde mi lugar poco puedo hacer para entretenerme haciendo lo que mas que me gusta que es la cosmetología y cosmiatríaa, tengo cursos de maquillaje y leo mucho, me informo sobre cada producto y te saco las dudas antes de pagar una estética para que te digan algo que es obvio o ya sabemos. Yo hablo y cuento desde mi experiencia con las cremas y maquillaje y ayudo con como dicen con ‘recetas de la abuela’ también para cuidar el rostro, todo lo que hablo esta testeado y no voy a hablar boludeces, solo de lo que se, enseñándole mis tips y cosas que uno aprende desde la infancia hasta el día de nuestro presente. Este es mi sueño, de a poquito llegar a entrar en lo que mas me gusta, se que Dios tiene grandes cosas para mí y mis deseos y metas. Pero todavía no se dan, por eso necesito de su ayuda”, contó alguna vez.

