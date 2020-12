Nacha Guevara criticó el nuevo ritmo del Cantando 2020 y Ángel de Brito salió al cruce: “Ya lo explicamos 20 veces”

Rodrigo Tapari y Rocío Quiroz abrieron el nuevo ritmo del "Cantando 2020" (Video: El Trece)

Los participantes que aún no fueron eliminados del Cantando 2020 continúan dando pequeños pasos hacia la consagración. Desde este viernes, deben mostrar sus habilidades en un nuevo ritmo, que la producción decidió llamar “carnaval carioca”, e incluye los típicos temas de “fin de fiesta”. Sin embargo, Nacha Guevara, una de las integrantes del jurado, no tenía muy en claro el concepto de esta ronda del certamen.

Los primeros participantes en presentarse fueron Rodrigo Tapari y Rocío Quiroz, quienes tuvieron una gran noche al ritmo de la famosa canción “El Meneaito”. A Nacha se la notaba sorprendida por la performance. Cuando llegó su turno de dar la devolución, expresó sus sensaciones: “Estoy muy confundida. Primero me dicen ‘carnaval carioca’ y aparece él (en referencia a Tapari), que habla como un cubano… No entendí, chicos. ¿Esto es ‘carnaval carioca’?”

Laurita Fernández, co-conductora del programa junto a Ángel de Brito, le respondió: “Sí, es ritmo de fiesta”. “¿Y esto qué tiene de fiesta?”, le preguntó la artista. En ese momento se generó un ida y vuelta entre ella y De Brito.

Ángel de Brito: —A esto se le dice ‘carnaval carioca’.

Nacha Guevara: —Entonces, si es cualquier cosa, está bien… Me ponen ‘carnaval carioca’ y yo espero que salga gente con plumas.

Ángel: —Ya lo explicamos 20 veces, Nacha.

Nacha: —¿A quién le explicaron?

Ángel: —Acá lo contamos.

Nacha: —¿Qué contaron? Explicalo de nuevo, soy una persona mayor.

Ángel: —Por si se perdió algún programa Nacha, explicamos que se venía el ritmo de fin de fiesta, que bautizamos ‘carnaval carioca’. Pueden entrar Las Primas, “Estoy saliendo con un chabón”, Los Palmeras…

Nacha: —Ahora sí, lo entendí. Tenés que tener en cuenta que soy una persona mayor, tenés que explicarme bien. Pero no tenés que ponerme “carnaval carioca”, yo esperaba las plumas…

Sobre el final del programa Nacha volvió a mostrar su disconformidad con el nuevo ritmo del Cantando. Sucedió después de que Flor Torrente y su partenaire, Michel Hersch, se presentaran al ritmo de la canción de Los Twist “El Estudiante”. “Le sacaron agua a las piedras. Muy bien lo de ustedes”, señaló la artista.

Rápido de reflejos, Ángel intentó que Nacha realizara algún tipo de declaración sobre este tipo de música y le preguntó sobre su opinión por la histórica banda de Pipo Cipolatti. “Es un gran grupo de la música nacional”, señaló el periodista.

Nacha respondió con determinación: “Vos querés que me vuelva a pelear con Cipolatti, con Ricky Martin, con las primas y con la p… que te parió. Esta vez no, te va a fallar”.

“Bueno, no te pongas nerviosa”, señaló Ángel, sorprendido por la reacción de la jurado. “Sos la única persona que se pone nerviosa con el ‘carnaval carioca’”. A lo que Nacha respondió: “No me pongo nerviosa. Me aburro, que es peor”.

La noche de furia de Nacha Guevara

La intérprete tuvo una jornada muy difícil el martes pasado: primero se cruzó con Augusto Álvarez, el coach de Luisa Albinoni, y luego cuestionó con dureza la presentación de Cachete Sierra, a quien calificó con cero puntos.

“No sé qué quisieron hacer. Es casi una burla. Lo siento pero es muy feo. No se metan con temas que no pueden defender. Un mamarracho”, le dijo Nacha a Cachete Sierra, antes de ponerle la calificación más baja que se le puede poner a un participante.

