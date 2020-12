Cantando 2020: Carmen Barbieri cruzó a Karina La Princesita después de que la acusara de olvidarse la letra

Carmen Barbieri interpretó “Siga el baile” (Video: "Cantando 2020" - El Trece)

La nueva ronda del Cantando 2020, al ritmo del carnaval carioca, arrancó con polémica la semana pasada cuando Nacha Guevara, integrante del jurado del certamen, manifestó no tener del todo claro de qué se trataba el ritmo. Este lunes, con la presentación de Carmen Barbieri, continuó la polémica ya que la capocómica tuvo algunos problemas con su interpretación y terminó cruzándose con Karina La Princesita, quien ya dejó en claro que no tiene problemas en criticar a cualquier participante, sin distinguir entre alguien que está comenzando su carrera o un famoso con amplia trayectoria.

En esta oportunidad, Carmen entonó el famoso tema “Siga el baile”, de Los Auténticos Decadentes, pero en más de una ocasión se trabó y luego tuvo que retomar la canción. Según su testimonio, lo que sucedió fue que miró a Moria Casán y se tentó. Pero Karina La Princesita no se mostró conforme con esta explicación y se desató un tenso ida y vuelta.

Karina La Princesita: —Voy a dejar que me digas vos: ¿te olvidaste o te tentaste?

Carmen Barbieri: —¡No! Qué me voy a olvidar este tema… Lo tengo en la sangre.

Karina: —Pero, ¿cuántas veces te pasó? Te dejo que me lo digas vos…

Carmen: —¿Vos querés que me olvide la letra? Bueno, te digo que sí. No me la olvidé en ningún momento.

Moria Casán: —Se tentó conmigo. Perdón.

Carmen: —La vi (a Moria) tentadísima y seguí cantando medio tentada.

Karina: —¿Las dos veces que te pasó fue porque te tentaste por Moria?

Carmen: —No me olvidé la letra. Yo sería la primera que te dice “sí, me la olvidé”.

Karina: —Qué bárbaro… Igual no dije que te olvidaste la letra, te di lugar a que vos me lo dijeras. Tal vez te tentaste… ¿Pero dos veces? Es un montón en una sola canción.

Este comentario fue la gota que rebalsó el vaso para Carmen, quien consideró que la artista tenía un problema personal contra ella: “¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Te caigo mal a vos? Me decís que me olvido la letra… Te pregunto si te caigo mal porque a cada rato decís ‘se olvidó la letra, menos mal que no te olvidaste la letra’. Es lo único que me decís’”.

Karina aseguró que no es una cuestión personal sino que le llamó la atención lo que sucedió durante la interpretación del tema. “Acá puede venir alguien con mucha trayectoria o un aprendiz y yo voy a darla devolución que tengo que dar”, señaló, con la determinación que la caracteriza. “La gente con trayectoria también se puede olvidar la letra, pero yo no me la olvidé”, aseguró Carmen, sosteniendo su postura.

Finalmente, Karina le puso seis puntos. Sumado al ocho de Oscar Mediavilla y al sorpresivo diez de Moria Casán (Nacha Guevara tiene el puntaje secreto en este ritmo), Carmen se llevó un total de 24 puntos. Nada mal para haberse olvidado la letra, tentado, o lo que sea que haya ocurrido en medio de la canción.

Lejos de esta polémica, recientemente Carmen protagonizó un momento muy sensible en la pista del Cantando, al referirse al cambio físico que vivió en este último tiempo. “No me quiero poner a llorar, pero me estaba costando volver a ser yo, a reírme, a disfrutar y a divertirme por todas las cosas que pasamos. Digo ‘pasamos’ porque lo pasó la familia, pero me cuesta”. En ese sentido, agregó: “Engordé terriblemente, más de lo que soy. Pero estoy volviendo a ser”.

