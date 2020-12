Víctor Hugo Morales continúa internado, a la espera de la colocación de un marcapasos: “Está muy animado, entiende la situación”

Víctor Hugo Morales está internado, acompañado por sus seres queridos

Víctor Hugo Morales está internado desde el domingo 6 de diciembre en una de las clínicas de Swiss Medical. Esta semana, le colocarán al periodista y conductor un marcapasos, debido a complicaciones derivadas de una arritmia que sufre hace años.

En diálogo con Teleshow , José Pedro Morales dio detalles de la salud de su hermano que se encuentra en el sanatorio, a la espera de que el grupo de médicos defina cuándo será la operación: “No será hoy, posiblemente mañana o el viernes, cuando llegue. Está todo bien, 10″.

Además, se refirió al estado de ánimo del reconocido locutor: “Estoy con él. Está bien, muy animado. Entiende la situación y le da bola a los médicos. Sabe que es lo mejor”. Por último, agregó: “Está tranquilo, sabe que el programa está en buenas manos. Se lo toma con tranquilidad”.

Cabe recordar que la noticia sobre la internación la comunicó el propio Víctor Hugo este lunes desde el centro médico, en comunicación con su programa de radio por AM 750: “No sé si son estas épocas maradonianas tan especiales… Tuve algún percance y ayer amanecí mareado. Y me han traído a una clínica, en donde estoy siendo cuidado en forma estupenda por dos enfermeras maravillosas”.

Víctor Hugo Morales habló sobre su estado de salud

“Conocen mis hábitos, entonces me han reclamado que haga lo menos posible, por lo menos en esta jornada. Está todo bien, bajo control de quienes me controlan. Y muy a gusto”, dijo el periodista, llevando tranquilidad a sus cientos de seguidores.

Más tarde, José Pedro Morales habló con este medio para asegurar que los profesionales le habían dado una medicación que debería haber normalizado sus pulsaciones y, como eso no sucedió, decidieron que le colocarán un marcapasos.

“Tiene una arritmia desde hace mucho tiempo que no fue controlada. Entonces le van a colocar un marcapasos para solucionarle este problema por si vuelve a tener algún percance como el que tuvo ayer”, explicó el hermano del conductor.

De todas formas, aseguró que lo sucedido no es motivo de preocupación: “Lo que pasó no fue grave ni por asomo. Pero fue como para ponerle el tono y atención. Fue un aviso. Es una persona mayor, entonces todo lo que sea cuidarlo nunca está de más”. Además, señaló: “Él está en buenas manos y no va a tener problemas. Además, está supervisado por su propio médico. Está todo muy bien”.

La cirugía requiere una leve sedación y es ambulatoria, por lo que dependiendo del horario en el que sea realizada Víctor Hugo podrá regresar a su casa en los próximos días. Según pudo averiguar Teleshow, el periodista tenía pensado dirigirse a su Uruguay natal aproximadamente en diez días para celebrar las fiestas allí, sin embargo esta operación cambió sus planes y ahora deberá hacer el reposo correspondiente y reconsiderar en su debido momento si podrá realizar el viaje. Todo dependerá de cómo evolucione tras la operación y de las recomendaciones que le den sus médicos en cuanto a si puede viajar o si le conviene quedarse en su casa.





