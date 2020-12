El detrás de escena de la invitación de los Riquelme a Dalma: el vínculo con Gianinna y el homenaje a Maradona en la Bombonera

Dalma y su marido en el palco de Maradona en La Bombonera (REUTERS/Alejandro Pagni)

“Gracias desde el presidente de Boca y su comisión directiva, hasta toda la gente que hizo la logística, los que me cruzaron y me demostraron cariño, los que pusieron las banderas, LOS JUGADORES DE BOCA❤️, los de Newell’s Old Boys y ¡especialmente Cristian Riquelme!”.

Dalma Maradona y su marido, Andrés Caldarelli, estuvieron presentes el domingo pasado en La Bombonera en el partido que jugaron Boca y Newell’s por la quinta fecha de la Copa Maradona. Fueron los únicos que pudieron asistir al estadio y se trató de una invitación especial de la familia Riquelme al círculo íntimo del astro para ocupar su palco.

“No sabía si iba a poder soportar estar ahí sin él. ¡Pero tampoco quería dejar el palco vacío! Hice lo mejor que pude y si bien esta tristeza no se va con nada, les agradezco que lo hayan recordado con tanto cariño y amor genuino!”, escribió la actriz en su cuenta de Instagram en donde publicó un posteo de agradecimiento a todos los que le rindieron homenaje a Diego Maradona. Según sus palabras, lo hizo en nombre de “todos sus hijos, sus hermanos Lalo, Hugo, Mary, Lili y sus nietos”.

El posteo de Dalma Maradona en agradecimiento a los homenajes en la cancha de Boca

En la publicación, Dalma Maradona realizó una especial mención a Cristian Riquelme, el hermano menor, confidente y mejor amigo de Juan Román Riquelme, actual vicepresidente segundo de Boca. La relación de la familia Riquelme con la familia Maradona comenzó hace mucho tiempo y los protagonistas de esta historia siempre fueron los ídolos indiscutidos del club xeneize.

Sin embargo, hace algunos años -en 2007 para ser más precisos- Gianinna Maradona -quien todavía no se expresó públicamente luego de la muerte de su padre, pero sí se presentó a declarar junto a sus hermanas Dalma y Jana- conoció a Cristian, forjaron una especial amistad cargada de cariñosos sentimientos.

Más tarde, Gianinna se fue a vivir a Madrid con Sergio el Kun Agüero -con quien tuvo a Benjamín, el primer nieto de Diego- y regresó a la Argentina en 2012 tras su separación.

Dalma y Gianinna, en el palco de La Bombonera junto a Diego

Si bien el tiempo y los años hicieron que el vínculo fluido entre Gianinna y Cristian se pierda, el cariño entre ellos dos y por ambas familias siempre estuvo intacto, dicen quienes los conocen. A pesar de que alguna vez Diego y Román se distanciaron justamente por esa relación entre su hija y su hermano. “Que lo arreglen entre ellos”, le habría respondido Riquelme a Maradona cuando lo llamó para hacerle un reproche.

Las imágenes del domingo pasado, y la actitud de Dalma desmitificaron cualquier tipo de mala relación entre ellos al agradecerle a la actual Comisión directiva del club por el conmovedor homanaje que le rindieron a su padre el domingo pasado.

En tanto, la actriz destacó el particular y noble gesto de Cristian Riquelme en la especial invitación que le hizo al poder asistir al palco en el que celebró junto a su padre las alegrías y los triunfos que le dio el club de sus amores.

Juan Román Riquelme junto a su hermano Cristian en La Bombonera

Juan Román Riquelme se caracteriza por su bajo perfil. Chanchi -como llaman a Cristian en su círculo íntimo- es su mejor amigo y su mayor confidente, y opta por el mismo estilo de vida que el ex futbolista. Al conocerse la muerte de Diego Maradona -el 25 de noviembre, a causa de una insuficiencia cardíaca aguda- Riquelme fue uno de los primeros en comunicarse con la familia del astro para enviarle sus condolencias.

Días después, fue su hermano menor quien se encargó de orquestar la invitación a Dalma y su marido al palco de Maradona, en donde la actriz se refugió en los recuerdos de su padre, las fotos de su abuelos -Don Diego y Doña Tota- que cuelgan en las paredes del privilegiado lugar que se iluminó en el entretiempo del partido. En donde quedará por siempre el recuerdo de Diego y la familia Maradona jamás olvidará el gesto de los Riquelme.

Al igual que el día que murió Diego Maradona, en el entretiempo del partido, Boca apagó todas las luces del estadio y solo dejó iluminado su palco (REUTERS/Alejandro Pagni)

