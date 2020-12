Ana, una de las hermanas de Diego Maradona, defendió a Matías Morla tras las duras críticas de Dalma

Kitty, Ana y Lili, las hermanas de Diego Maradona, acompañadas por Matías Morla

Los escándalos en el clan de Diego Armando Maradona parecen no tener fin. Con la muerte de la leyenda del fútbol el 25 de noviembre reaparecieron las internas familiares, especialmente el enfrentamiento entre la hermanas del Diez contra Dalma y Gianinna. La semana pasada, Ana Maradona criticó a las hijas de Claudia Villafañe: “Diego estaba abandonado por las hijas. ¿Cuándo vinieron las hijas a verlo? Nunca, jamás. Eso lo puedo comprobar”.

En Intrusos, dieron a conocer este lunes un audio de Ana hablando sobre la buena relación que tienen con Matías Morla, quien fue abogado y apoderado del ex jugador de fútbol: “Yo la opinión que tengo es la de siempre. Confiamos en el doctor Morla. Esa confianza nos dio Diego desde que él estaba vivo. Nos dijo que siempre estaba él y el doctor Morla para lo que necesitemos. Nunca le pedimos nada, pero sí tiene el apoyo de mis hermanas y mío. No porque nos pueda dar nada, sino por la persona que es y la persona que fue con mi hermano”.

En el final del mensaje enviado por WhatsApp se refiere a sus sobrinas, quienes siempre tuvieron un vínculo conflictivo con el letrado, a tal punto que le iniciaron acciones legales en su contra: “Ellas quieren tenerlo como si fuese una mala persona, pero nosotros lo conocemos bien porque lo tratamos, ellas nunca estuvieron”.

Las hermanas de Maradona apoyan a Morla (Video: Intrusos, América)

Cabe recordar que Claudia Mora, Ana Estela, María Rosa y Rita Mabel Maradona le pidieron a Morla presentarse como querellantes en el marco de la investigación por la muerte de su hermano. Sin embargo, el juez de Garantías N° 2 de San Isidro, Orlando Díaz, rechazó esta solicitud, ya que entendió que hay otras personas de su círculo familiar directo con mayor importancia para acceder a ser querellantes, como por ejemplo sus hijos.

Recientemente, Dalma utilizó las redes sociales para mandarle un fuerte mensaje al abogado, luego de que se difundiera un audio en el programa Intrusos en el que Morla culpaba a Gianinna por no haber podido asistir al velorio de Maradona, ni en la Casa Rosada ni en el cementerio privado Jardín de Bella Vista. “Nunca voy a poder olvidar por qué no pude participar del velorio de mi mejor amigo, tu papá”, acusó el letrado.

VER TAMBIÉN : Se filtró un audio de Diego Maradona en el que explica su ausencia a la boda de Dalma: “Encima de ser ladrones, ahora se la agarran con mis hermanas”

Luego de demostrar en una historia de Instagram que el abogado le había impedido mencionarlo en la red social porque la tiene bloqueada, y bajo el título “más cagón no se consigue”, escribió un posteo defendiendo a su hermana: “Si me hubieras atendido a mí las 200 veces que te llamé te lo hubiera explicado perfectamente”. Y recordó que tiene pendiente un juicio: “Nos vemos ahí, y si tenés alguna duda me la preguntás a mí cara a cara”.

El fuerte mensaje de Dalma Maradona contra Matías Morla (Foto: Instagram)

“Ojalá que se haga justicia y te juro que no voy a parar hasta que eso ocurra”, manifestó la actriz. Y agregó: “Pero si no, tu condena es social...” “A mi hermana no la apura nadie y menos poniendo en duda si somos las hijas de mi papá”, arremetió. En el párrafo final, la actriz se refirió en términos irónicos al abogado de su padre: “Y por último, agradeceme... Menos mal que no fuiste al velorio porque la gente que pasaba te gritaba asesino... Te ahorré un disgusto”.

Dalma Maradona con su hermana y su mamá iniciaron acciones legales contra Matías Morla (Foto: Instagram)

SEGUÍ LEYENDO

Paris Hilton y Carter Reum festejaron su aniversario en Bora Bora, Michelle Rodriguez surfeó en Malibú: celebrities en un click

Valeria Lynch habló de la disputa legal con Cau Bornes por la división de bienes: “¿Con quién viví tantos años? No lo conozco”

Los creadores de “Live is life” revelaron la historia detrás del famoso precalentamiento de Maradona: “Esa canción es nuestro lema de vida, y el de Diego también”

Los días de Claudio Caniggia con Sofía Bonelli en México: cómo reaccionó ante la muerte de Maradona y su pelea con Mariana Nannis