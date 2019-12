Pero el quiebre fue el pasado 6 de junio cuando el abogado dio una entrevista en la cual manifestó que no estaba arrepentido de calificar de ladrona a Claudia. “Eso es lo que opina Diego, y lo que está en las causas. (Las tres) Están imputadas de defraudación con cuentas no declaradas en el exterior y eso se llama robar. La causa está también en los Estados Unidos y lo dice el abogado de Miami. Como Diego tenía prohibida la entrada a Miami, ellas compraron departamentos en ese Estado. Armaron una sociedad para comprar esos departamentos y Dalma y Giannina eran tesoreras, con 13 y 12 años de edad. No es un invento mío. Las causas dicen que se Claudia quedó con patrimonio del matrimonio y todas las investigaciones llevan a eso. Claudia robó a favor de Dalma y Giannina. Recordemos que tienen más hermanos. Y tiene los mismos derechos: Diego Fernando, Diego Jr y Jana, quien estudia y tiene que viajar en colectivo cuando la otra tiene ascensor en su casa. Pasa que Jana no tuvo una madre que robó por ella".