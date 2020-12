Migue Granados: “Amo el humor negro, el blanco, el básico, el border, el ofensivo, laburo de eso”

Migue Granados

En tren de recuperar viejos tuits con frases racistas, misóginas, gordofóbicas, homófobas y otras expresiones de odio, el nombre de Migue Granados se convirtió en tendencia este martes, al igual que el de Nati Jota. Es por eso que el conductor de Últimos cartuchos, decidió usar las redes sociales para explicar sus publicaciones realizadas entre los años 2010 y 2011.

“Amo el humor negro, el blanco, el básico, el border, el ofensivo. Laburo de eso. A miles no les gusta y no me quieren, otros miles sí. Anoche 200 cuentas sin nombre, apellido ni foto me corrieron con tweets viejos. Y que sean viejos no lo uso como justificativo. Ni en pedo”, publicó el actor en su primer tuit de este martes por la tarde.

“Tengo banda de seguidores que me conocen y son mi público. Ellos y yo, en mis redes, convivimos en el contexto que yo creé. Lo de anoche fue entrar a una orgía buscando gente vestida. Más bien que fui cambiando mis formas de reírme con el tiempo”, continuó. “Los que no fueron chistes, y fueron solo ofensivos. Están mal. Pido perdón. Hace años erradiqué esos. Pero lo que está claro es que en mis redes, en mis programas y en mis obras van a encontrar eso. Me dedico a eso. A los que no les guste no me sigan”, agregó.

Por último y sin dejar su “estilo de humor”, concluyó: “Y ahora los dejo que viene el gordo negro judío y puto del plomero a arreglar la mochila del inodoro”.

Tras el fallido homenaje de Los Pumas a Diego Maradona, salieron a la luz viejos tuits con contenido xenófobo del capital del seleccionado de rugby, Pablo Matera. Sin embargo, él no fue la única figura pública en las redes sociales que se convirtió en las últimas horas en tendencia por sus dichos discriminatorios.

A Naty Jota los usuarios también le recordaron algunos posteos polémicos que escribió y ella hizo su correspondiente descargo argumentando que se trataba de tuits de hace una década, cuando ella era adolescente. “En el 2010 tenía 15 años, naturalmente puedo ser un poco imbécil. Fue hace 10 años: culturalmente y socialmente había un montón de cosas permitidas que, por suerte, ya no lo están”, destacó, e hizo un mea culpa y se responsabilizó por sus actos.

En tanto, a Migue Granados, los usuarios le hicieron recordar algunas frases y varios tuiteros pidieron su “cancelación”, es decir que dejaran de seguirlo. El actor actualmente tiene más de un millón de seguidores en la red del pajarito y otros tantos en Instagram.

No es la primera vez que el ex Sin Codificar está en el ojo de la tormenta por las cosas que dice en Twitter. Hace un tiempo arremetió contra los meteorólogos:. “Son la peor mierda que hay. Los que laburan para el clima del teléfono, los del diario. Todos. No pegan una y siguen laburando. ¡Ojalá se mueran de hambre, hijos de la re mil mierda! Y siempre la excusa es que el clima cambia, claro”, escribió.

En aquel momento, José Bianco fue uno de los meteorólogos que le respondió: “Acepto. Pero ponete a laburar que repetís el chiste 3 veces al año. Largá la pelopincho”.

Su ex compañera en ESPN Redes, Naty Jota, sí habló de sus posteos antiguos en una historia: “Siempre supe que estaba la chance de que esto (que salieran a la luz) pase. Nunca señalé a nadie por ello, porque entiendo que eran otros tiempos. Son todos unos caraduras en levantar el dedo, exponerme o intentar cancelarme”.

“En cualquiera de las notas que he hecho sobre mi carrera pueden ver que cuando yo arranqué en Twitter tenía 15 años y la moda era (usar) humor negro, que hoy en día no es soportable y súper cuestionable. No digo que antes no -aclaró-. Y yo quería sumar seguidores, me divertía. Y entré en esa”, explicó.

“Se está normalizando y no da... Si cambiamos mucho de lo que pensábamos de cuatro años para acá. ¿10 años? Yo tenía 15, era una estúpida. La sociedad era estúpida. Quizás era socialmente aceptado hacer esos chistes. Yo estaba en el colegio, supongo que se decían esas cosas. Celebro que hoy no sea así, que hoy sea digno de cancelar con el dedo. Pero fue hace 10 años... Pido disculpas. Hagan lo que quieran, ódienme. Tal vez me convenía no decir nada y dejarlo pasar. Me están pesando los minutos. Estoy del orto, me duele la espalda, la estoy pasando mal. Necesitaba decir algo. Quizás no sea inteligente, quizás borre estas Historias en un rato. Un beso a todos y disculpas otra vez”, concluyó.

