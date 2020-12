La advertencia de Brenda Asnicar para quienes realizan comentarios negativos sobre su cuerpo

La ex Patito Feo descargó su furia contra los haters

En las redes sociales los usuarios pueden expresar sus opiniones libremente. Sin embargo, algunas personas aprovechan para criticar a otros, ya sea por su forma de pensar o por su apariencia. Los famosos suelen estar muy expuestos a todo tipo de comentarios negativos, pero a veces pierden la paciencia y dicen basta, como es el caso de Brenda Asnicar.

Todo comenzó cuando la actriz compartió con sus miles de seguidores de Instagram una fotografía en la que aparecía en medio de la calle luciendo un look muy llamativo: una remera negra, un short deportivo rojo, medias de algodón y unos tacos rojos súper altos. Hasta el momento, la publicación tuvo casi 80 mil likes.

Lo interesante es que la cantante lanzó una advertencia para los haters: “Te dicen estoy llegando salí a abrir.... y vos tipo..... (El que haga comentario negativo sobre mi cuerpo, queda bloqueado forever manga de pet... atómicos) #NadiePasaDeEstaEsquina BITCHES”.

La contundente advertencia de Brenda Asnicar

La novia de Duki está cansada de leer mensajes sobre su apariencia y en reiteradas oportunidades expresó su angustia y molestia en contra de quienes le dicen que está demasiado delgada cada vez que ella publica alguna imagen en la que exhibe su cuerpo en las redes sociales.

En una oportunidad, grabó un video tras recibir críticas excesivas sobre su figura: “Me siento tan triste que en vez de pensar en mi arte piensen en mi cuerpo. Y no se preocupan si la otra persona sufre al leer esos comentarios. Yo no me voy a avergonzar por subir una foto de mi cuerpo. Yo me amo. A mí solo me importa lo que me dice mi familia, que me quiere y me cuida”.

Luego, puso mayor énfasis en las notas maliciosas, sobre todo las que surgen de otras mujeres. “No puedo creer que esta sociedad siga opinando así del cuerpo, que las mujeres hablen así de las mujeres. Quiéranse más. Yo me amo”, completó.

Como los comentarios negativos sobre su apariencia no pararon, Brenda cambió la actitud y empezó a responder con fuertes mensajes a quienes la molestaban. En septiembre pasado, ella había publicado una imagen recién salida del baño, mostrando su abdomen y dejando entrever su ropa interior.

Asnicar suele recibir comentarios negativos sobre su cuerpo todo el tiempo

“Comete un guiso, Antonella” fue el comentario que le escribió una usuario y desató una fuerte reacción de Asnicar, haciendo alusión a su famoso personaje en Patito feo. “Chupate una...”, le respondió la actriz, harta de que la juzguen por su figura.

En otra oportunidad, la joven subió una fotografía comiéndose una hamburguesa y entre los comentarios puso el grito en el cielo cuando una mujer se tomó el trabajo de responderle a través de sus stories. “Qué desperdicio… Pensar que después la vas a vomitar. Comete una hamburguesa sin culpa”, le escribió.

Asnicar capturó el mensaje y lo publicó el nombre de esta persona sin taparle el nombre para que todos sus seguidores se enteraran. “Hola. Vengo a escrachar a la gente inmunda de las redes sociales. Miren los mensajes que me llegan”, comenzó, y a continuación dejó una advertencia: “Ah, aviso que estaré escrachando a todos los atrevidos que me falten el respeto”.

La cantante escracha a quienes la critican en las redes sociales

