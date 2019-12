Por otra parte, Migue se refirió a los que lo agredieron haciendo referencia a su padre, Pablo Granados. “Me encanta cuando los que no me bancan y me bardean con ‘si no fuese por tu viejo laburarías en una ferretería’. Lo que no saben es que tener una ferretería es mi sueño”, dijo. Y concluyó con una humorada: “Bueno cierro tema meteorólogos porque como dijeron que en Uruguay llovía 10 días seguidos, cosa que no pasó; me vine al Caribe. Besos”.