La carta de Fernando Burlando tras la muerte de Diego Maradona: “Fui amigo y adversario”

Fernando Burlando

En las últimas horas, Fernando Burlando se refirió a la muerte de Diego Maradona, con quien ha tenido varios enfrentamientos por su condición de defensor de abogado de Claudia Villafañe en todas las causas que él le inició. El letrado dejó un extenso mensaje en redes sociales. “Reímos y nos enojamos; fuimos para el mismo lado y hacia metas opuestas”, escribió.

“En el año más triste de la historia, este va a ser el más triste para millones de argentinos y argentinas. Y lo es para mí. Más allá de las circunstancias que jalonearon mi relación con Diego en diferentes instancias de nuestras vidas”, expresó el letrado en su cuenta de Instagram.

“Porque fui amigo y adversario. Reímos y nos enojamos. Fuimos para el mismo lado y hacia metas opuestas. Fui su crítico muchas veces en la para mí noble tarea que fue la de defender a las personas que Diego más amó en la vida que son sus hijas y la madre de sus hijas”, continuó.

A continuación, Burlando sostuvo: “Y puede esto resultar paradójico porque sobre ese escenario discutimos y nos enojamos, pero esa dualidad que nos marcó en los últimos tiempos no fue más que una postal de como suele ser de rara e inexplicable la vida. Lo tuve en mi casa, compartiendo familia y lo tuve enfrente a la hora de discutir asuntos terrenales que no opacaron mi admiración por él. Nada de lo pasado hace que hoy no esté cruzado por el dolor”.

El mensaje de Fernando Burlando

“Se fue un guerrero legendario, de esos que siempre volvían vencedores. Y aún cuando esta vez la muerte le haya cortado el camino. Diego no se fue. Su recuerdo será cada día más grande, estará tan presente que las nuevas generaciones se preguntarán si en verdad murió o es un mito. Y le diremos que no. Que no y que no. Ya era una leyenda y una religión, ahora lo es más. En el año más triste de la historia se fue el dueño de la alegría de millones. Tenía el valor que solo pueden tener los hombres imperfectos. Y por eso será inolvidable. Gracias Diego”, comentó Fernando.

Y cerró el texto: “Nunca te olvidaremos. Ojalá todo nuestro amor calme el dolor de esta familia. Mi respeto, mi dolor y mi recuerdo”. De esta manera, el reconocido abogado se sumó a la lista de personalidades de diferentes ámbitos que se despidieron del máximo ídolo del fútbol.

Más temprano, el abogado y hombre más cercano a Diego Maradona en los últimos años, Matías Morla, publicó un duro comunicado en el que cuestionó directamente a quienes estaban al cuidado del astro en el momento de su fallecimiento, habló de “criminal idiotez” y aseguró que pedirá “que se investigue hasta el final”.

“En cuanto al informe de la Fiscalía de San Isidro, es inexplicable que durante 12 horas mi amigo no haya tenido atención ni control por parte del personal de la salud abocado a esos fines”, escribió Morla, que no participa del velorio en la Casa Rosada. Y agregó que “la ambulancia tardó media hora en llegar, lo que fue una criminal idiotez”.

