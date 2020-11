La China Suárez mostró el detrás de escena de sus videos en las redes y mandó al frente a Benjamín Vicuña: “No se puede bebotear en paz”

La China Suárez en la intimidad de su hogar (Video: Instagram)

No todo es lo que parece. Y las redes sociales son un claro ejemplo de eso. Una foto o video de Instagram, por ejemplo, muestra solo un recorte de una escena. Y, por ende, una sola parte de la realidad. Sin embargo, dispuesta a revelar lo que en verdad sucede en su casa cada vez que ella intenta grabar un video, Eugenia La China Suárez decidió compartir con seguidores un par de historias que dieron lugar a la ternura y a la risa.

“No se puede bebotear en paz en esta casa”, escribió la actriz sobre una grabación en la que, mientras ella miraba sexy a la cámara de su celular, se escucha la voz de su hija Magnolia, de dos años, diciendo: “Mirá, mamá”. Y entonces La China, ante el reclamo de atención de su pequeña, no puede más que ponerse a sonreír. Pero esa no fue la única interrupción que tuvo mientras intentaba anunciar su próximo tutorial de maquillaje.

Al rato, el que entró en el plano fue su pareja, Benjamín Vicuña, quien estaba con el torso desnudo y dejaba en evidencia el sensual tatuaje que asoma de su pantalón. Divertida, La China no dudó en fotografiarlo detrás de ella y escracharlo en sus historias para deleite de los fans del chileno. Y también para demostrar que, al igual que a muchas mujeres, a ella a veces también le cuesta encontrar sus espacios de intimidad.

La China sorprendió a Benjamín Vicuña (Instagram: @sangrejaponesa)

De hecho, hace apenas unos días, la actriz había sorprendido a todos al subir unas historias en las que se la veía entrenado a la vez que acunaba a Amancio, su bebé de apenas tres meses. La China, además de los dos hijos que tiene con su actual pareja, es mamá de Rufina, la pequeña de siete años que tuvo como fruto de su relación con Nicolás Cabré. Y, algunos días, también recibe la visita en su casa de Bautista, Beltrán y Benicio, de 14, 12 y 6 años respectivamente, los pequeños que Benjamín tuvo con Carolina Pampita Ardohain. Así que son pocas las oportunidades en las que puede estar completamente sola para dedicarse a ella misma.

Sin embargo, a pesar de su intenso trabajo de mamá, la actriz está a punto de volver al ruedo, ni más ni menos, que con el chileno. Después de haber trabajado juntos en El hilo rojo, película en la que se conocieron y donde empezaron su relación, y en Argentina Tierra de Amor y Venganza, la superproducción de época de ElTrece, ambos volverán a compartir el set de Sesiones, una serie que cuenta con la dirección de Ana Katz. En esta nueva ficción, La China y Vicuña interpretarán a dos amantes que recurren a una terapeuta, encarnada por Carla Peterson, para pedirle ayuda porque no saben cómo manejarse en relación a sus respectivas parejas, que estarán en la piel de Julieta Cardinali y Fernán Mirás.

Así las cosas, por estos días Eugenia está tratando de disfrutar de sus últimos momentos libres entes de empezar a rodar. Aunque está claro que esto no significa, en absoluto, que esté descansando. No obstante, entre pañales, juguetes y las inesperadas apariciones de Benjamín, ella siempre logra hacerse un ratito para a compartir alguna imagen con sus seguidores, sea posada o no.

