Polémica por la nueva serie de Benjamín Vicuña y La China Suárez: “Usan el morbo de Pampita”

Carolina Pampita Ardohain, Eugenia "la China" Suárez y Benjamín Vicuña

La China Suárez y Benjamín Vicuña vuelven a trabajar juntos en una ficción, tras protagonizar Argentina, Tierra de Amor y Venganza. Ambos estarán participando en la serie Sesiones que cuenta con la dirección de Ana Katz y las actuaciones de Carla Peterson, Julieta Cardinali y Fernán Mirás.

En la trama, Suárez y Vicuña son amantes y recurren a una terapeuta (interpretada por Peterson) para que los ayude, ya que ambos tienen sus respectivas parejas. En la película El hilo rojo, los actores también habían interpretado a personajes que tenían una relación clandestina. Fue durante esa filmación que se conocieron y hubo un escándalo cuando Pampita Ardohain reveló que los había descubierto in fraganti en un motorhome del rodaje.

La modelo acusó a la actriz de destruir a su familia. Mientras que el actor chileno sostenía que ya estaba separado de la madre de sus hijos. El tiempo no hizo más que darle la razón a la conductora de Pampita Online y pocos meses después, justo antes del estreno de El hilo rojo, Vicuña y Suárez blanquearon su romance. Más tarde, tuvieron dos hijos, Magnolia y Amancio. Por su parte, Ardohain se casó con el empresario gastronómico Roberto García Moritán.

Yanina Latorre criticó a La China Suárez y Benjamín Vicuña

A pesar de la escandalosa separación, la modelo y el actor chileno mantienen una relación armonioso por el bienestar de sus tres hijos, Beltrán, Benicio y Bautista. Ahora queda la duda si con el lanzamiento de la serie Sesiones, comenzará una nueva polémica y volverán las peleas y los enojos.

En el programa Los Ángeles de la Mañana debatieron sobre esta nueva ficción que seguramente generará revuelo entre el público. “Mirá cómo juegan con su vida. Después dicen que no quieren ser mediáticos y cuando les preguntás se calientan”, aseguró Yanina Latorre sobre los nuevos papeles de Benjamín y La China.

El conductor Ángel De Brito aclaró que a la pareja “les ofrecieron un texto y tienen que interpretarlo”. Sin embargo, la panelista aseguró que no solo se trata de una cuestión de trabajo: “Pero justo ellos dos, amantes que están casados… Después cuando vos le preguntás a Vicuña o a ella, se calientan”.

Luego, la esposa de Diego Latorre criticó con dureza el comportamiento de Suárez y Vicuña: “Ella ya nos mintió a todos, pero son mediáticos. Usan su vida privada o el morbo de Pampita para generar lo que pasó con El hijo rojo”. También admitió que podría ser una estrategia de la producción de la serie de enganchar al público al elegir a esta pareja para interpretar a personajes que son infieles.

La China, a poco de dar a luz a Amancio, su segundo hijo con Benjamín

Por otra parte, la panelista dijo que entre los actores hay una gran pasión, en especial Benjamín que se muestra muy enamorado: “Él está muerto con ella, tienen un vínculo hermoso. Hay una pasión en la casa, alguien que le fue a hacer una nota en la casa me dijo que ella anda en remera, sin bombacha, y él está muerto”.

En una entrevista radial reciente con La Once Diez/Radio de la Ciudad, Benjamín había elogiado a su actual mujer: “Es una madraza, ella tan mujer. Las mujeres no solo son madres, son muchas más cosas, pero a los hombres nos encandila ver a una buena madre. Me genera mucho respeto y admiración por esta capacidad de procrear, de parir”.

Por último, se refirió a la nueva producción que está realizando con su pareja: “Es actualidad pura y dura, estamos felices no solo nosotros, porque todos tenemos el deseo de volver a trabajar. Con la pandemia nos dimos cuenta de muchas cosas, y una de ellas lo prioritario que son las ficciones en nuestra vida”.





