Gimena Accardi se sinceró sobre su relación actual con la China Suárez

Gimena Accardi y Eugenia la China Suárez entablaron una entrañable amistad cuando eran adolescentes, durante las grabaciones de la tira Casi Ángeles. La relación perduró en el tiempo, más allá de este trabajo, al punto que la actual pareja de Benjamín Vicuña iba a la casa de Nicolás Vázquez -también parte del elenco de la ficción de Cris Morena- y su pareja, para comer con ellos y pasar tiempo juntos. Sin embargo, en un momento, el vínculo se rompió.

Los fans de Casi Ángeles se vieron sorprendidos cuando, a fines de 2017, Accardi contó públicamente que estaba distanciada de la China tras la muerte de Santiago Vázquez, hermano de Santiago, ocurrida en 2016. “Se comportó de una forma que no esperábamos con respecto a un tema que para nosotros es muy fuerte, triste y delicado, como fue lo de Santi. No estuvo, no contuvo de la forma que lo esperábamos y de la forma en que nosotros sí estuvimos incondicionalmente con ella en las buenas y en las malas. Sobre todo en las malas”, explicó la actriz.

Recién en septiembre de 2018 volvieron a encontrarse, en el homenaje que Cris Morena le hizo a Romina Yan. Después de aquella ocasión, Accardi fue consultada sobre su vínculo con la China, y respondió: “Nos cruzamos en el Gran Rex y está todo bien. Conocí a la beba (en referencia a Magnolia, su primera hija con Vicuña), divina, la felicité, charlamos… Todo más que bien, pero el vínculo no vuelve a ser lo que era, obvio”.

El paso del tiempo, como en todos los aspectos de la vida, ayuda a limar asperezas y peleas. Por eso, en los últimos meses las actrices dejaron índices que daban a entender que su relación está pasando por un buen momento, a pesar de todo lo sucedido. Por ejemplo, en una ocasión, Accardi comentó con emojis de corazones un posteo que la China había realizado sobre su bebé, Amancio.

La China Suárez y Accardi, en épocas de amistad más cercana

Luego, cuando murió Hugo, el padre de Accardi, su colega le dejó un afectuoso mensaje a través de su cuenta en Twitter: “Hugo, querido. Tantas charlas compartidas. No tengo dudas, seguirás escribiendo por allá arriba. Descansá en paz. Gimena te abrazo”.

Ahora bien, recientemente Accardi realizó una transmisión en vivo a través de su cuenta en Instagram en donde les pidió a sus seguidores que le hicieran preguntas, que luego ella contestaría. Como no podía ser de otra manera, algún que otro fan de Casi Ángeles le consultó sobre su relación actual con la China Suárez. Con la simpatía que la caracteriza, ella no tuvo problemas en responder.

“Con ella (la relación) está súper bien, pero hace un montón. Nos admiramos, nos queremos mucho. Estuvimos distanciadas un tiempo pero después…”, dijo, sin dar demasiados detalles.

Gimena Accardi, la China Suárez y Nicolás Vázquez

Y continuó: “En privado nos hablamos mil veces, nos encontramos en miles de eventos, nos abrazamos, hablo de Rufi, de los chicos, ella me pregunta cosas a mí… Estoy en contacto, lo que pasa es que no lo hago público porque no es que me saco una foto y la subo. Pero está todo súper bien, no pasa nada”.

De esta manera quedó claro que, si bien la relación no volverá a ser la misma que hace varios años atrás, la amistad y el cariño entre ellas sigue existiendo y tienen un vínculo cotidiano.

