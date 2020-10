El estremecedor relato de la China Suárez que fue víctima de un robo en Chile: “Me empujaron estando sola con mis tres hijos"

El dramático robo que sufrió la China Suárez (Video: Instagram)

A tan sólo tres meses de haber dado a luz a Amancio, su tercer hijo, Eugenia La China Suárez se trasladó a Chile junto con el bebé y sus otras dos hijas, Rufina de 7 años (fruto de su relación con Nicolás Cabré) y Magnolia de 2, para acompañar a Benjamín Vicuña, quien se encuentra en su tierra natal grabando una ficción. Y parecía estar disfrutando a pleno de su estadía en el campo que la familia del actor posee en la comuna de Pirqué. Sin embargo, cuando menos se lo esperaba, la actriz sufrió una difícil situación, cuando una pareja de delincuentes la empujaron para robarle la billetera mientras salía de un paseo de compras.

“Me encantaría no estar haciendo este video, pero les quiero contar que nos acaban de robar en Santiago de Chile. No nos hicieron nada, estamos bien. Me robaron en el mall Parque Arauco, la billetara entera con todos los documentos, los carnets de obra social, las tarjetas...”, empezó a contar la actriz, todavía en estado de shock, en un video que compartió en sus historias de Instagram.

Inmediatamente, La China le hizo una súplica a sus seguidores. “Les quiero pedir por favor que si alguien encuentra los documentos de mis hijos o mío, que me contacte”, imploró, teniendo en cuenta que por encontrarse en el extranjero el hecho de no contar con sus identificaciones se transforma en un verdadero problema.

Luego continúo: “Les voy a mostrar una foto de dónde me robaron en el mall. Vi quién era. Están usando una modalidad que me dijeron que se están aprovechando de que te empujan, te distraen...Yo estaba con mis hijos chicos sola. Y evidentemente, ahí vieron la posibilidad”.

El ascensor dónde le robaron a La China (Foto: Instagram)

Sin poder caer todavía en lo que le había sucedido, la actriz reflexionó: “Tiene que ser muy mala persona para robarle a alguien, encima, con un bebé colgado en el pecho y dos hijas más”. Y luego detalló, exactamente, como había ocurrido el delito, para que sus seguidores estuvieran alerta a este tipo de situaciones.

“Una chica que se metió en el ascensor con otro señor que la esperaba abajo, sin barbijo o mascarilla. Y él le dijo: ‘Hay mucha gente arriba del ascensor, tenés que bajar’. Ella bajó y me empujó. Yo me distraje cuando dijo eso. Y me pareció raro el empujón, con tres chicos... No sé, me pareció muy raro, encima en medio de una pandemia. Me fije y me había robado la billetera”, relató La China.

¿Cuál fue su reacción en ese momento? “Grité y la gente de seguridad apareció a los minutos. Si hubiese habido alguien ahí, probablemente, la hubieran agarrado. Hay cámaras de seguridad, así que espero que la encuentren, que encuentren a esta pareja que está robando”, señaló. Y le agradeció especialmente a Daniel Utreras, quién la ayudó y contuvo a sus hijas que “estaban muy nerviosas” por lo sucedido.

El estacionamiento por el que huyeron los delincuentes (Foto: Instagram)

Finalmente, La China reclamó que pongan seguridad en el estacionamiento del mall. “Estén atentos, atentas. Es una muy buena modalidad, porque uno se distrae. Estamos en un contexto dónde la gente está muy susceptible, todos muy cuidadosos y paranoicos por este virus. Intentando volver a la vida normal o a la normalidad. Y esta gente se está aprovechando de eso. Y, evidentemente, la situación de estar con tres chicos, que no se te escape uno, que el otro y que no sé qué... ”, les remarcó a sus seguidores.

Y, antes de concluir el video, le aclaró a todos los que le estaba mandando mensajes que no tenían de qué preocuparse, ya que por suerte más allá del robo estaban bien. “Fue un muy mal momento, sobre todo para mis hijas que son chicas y no pueden entender cómo alguien puede hacer algo así”, concluyó la actriz.

