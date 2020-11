El ingenioso método de la China Suárez para entrenar mientras acuna a su hijo, Amancio

La China Suárez entrenando con Amancio (Video: Instagram)

No es fácil encontrar el tiempo necesario para entrenar con un bebé recién nacido. Sin embargo, cuando hay voluntad no hay obstáculos. Y así lo demostró Eugenia la China Suárez, quién a tres meses de haber dado a luz a Amancio se las ingenió para poder acunar al pequeño mientras cumple con su estricta rutina de gimnasia.

Destacando la “paciencia” de su personal trainer, la actriz compartió una historia en su cuenta de Instagram en la que se la veía trabajando sus glúteos y piernas. ¿Cómo? De rodillas, con una banda de resistencia en sus muslos, subía y bajaba, a la vez que sostenía entre sus brazos a su hijo. Y, así, pudo trabajar sus músculos como si estuviera utilizando un sobrepeso cuando, en realidad, lo único que hacía era disfrutar del contacto con su chiquito.

La China, que también es mamá de Rufina (7), fruto de su relación con Nicolás Cabré, y de Magnolia (2), de su actual pareja con Benjamín Vicuña, tuvo a su tercer hijo el 29 de julio, en plena pandemia del coronavius. Y, pasado el período prudencial, pudo retomar la actividad física desde su casa, ya que los gimnasios recién estuvieron habilitados para comenzar a abrir con protocolo a fines de octubre.

Sin embargo, la actriz dejó en claro que ya volvió a entrenar duro. Y, en otro video que compartió con sus seguidores, mostró la última parte de su estricta rutina, ya sin su bebé en brazos, en la que se la veía haciendo una serie de abdominales plancha, con las piernas sostenidas sobre una pelota de yoga. “Darlo todo level @sangrejaponesa”, escribió su entrenador, destacando su garra. Y es que, dándole el pecho a su hijo cada tres horas, es admirable tanta fortaleza.

La estricta rutina de gimnasia de la China Suárez (Video: Instagram)

Cabe destacar que la China demostró ser una verdadera “mamá canguro” y no es la primera vez que comparte historias en las que aparece con su bebé en brazos. De hecho, desde Chile, adonde había viajado para reencontrarse con Vicuña, hace dos semanas la actriz había subido un video en el que, mientras amamantaba a Amancio, relataba un dramático episodio que le había tocado vivir junto a sus hijos.

“Me encantaría no estar haciendo este video, pero les quiero contar que nos acaban de robar en Santiago de Chile. No nos hicieron nada, estamos bien. Me robaron en el mall Parque Arauco, la billetera entera con todos los documentos, los carnets de obra social, las tarjetas...”, decía la actriz completamente en shock, después de haber sido abordada por una pareja de delincuentes.

Y luego reflexionaba: "Tiene que ser muy mala persona para robarle a alguien, encima, con un bebé colgado en el pecho y dos hijas más”. Según explicó la China, los ladrones habrían aprovechado el hecho de que ella estuviera pendiente de las criaturas, para distraerla con un comentario sobre el distanciamiento social y arrebatarle sus pertenencias.

“Fue un muy mal momento, sobre todo para mis hijas que son chicas y no pueden entender cómo alguien puede hacer algo así”, concluyó la actriz en su relato. Y le pidió a sus seguidores que estuvieran atentos, ya que los delincuentes estarían aprovechando la susceptibilidad de la gente a raíz de los cuidados contra el COVID-19 para perpetrar este tipo de robos.

SEGUÍ LEYENDO

El fuerte mensaje sobre la inseguridad que escribió la China Suárez y luego borró

El estremecedor relato de la China Suárez que fue víctima de un robo en Chile: “Me empujaron estando sola con mis tres hijos”

¿Amigas otra vez? El acercamiento entre la China Suárez y Gimena Accardi

La estricta condición de la China Suárez en una producción de fotos a dos meses de haber dado a luz