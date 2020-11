La reacción de Toto Kirzner al ver a Adrián Suar y a Araceli González en La Banda del Golden Rocket: “Me siento identificado, veo ambición en sus ojos”

“Una vez mas, buscamos a través del tiempo, el sueño de crecer y amar. Cuanta verdad, felices sin razón, tan libres del futuro y de ilusión”, sonaba todos los martes en la pantalla de El Trece para dar inicio a La banda del Golden Rocket. Allí, un ya conocido Adrián Suar y Araceli González, una joven morocha de pelo corto que aún no había dado sus pasos en la actuación, le dieron vida a la historia de amor de “Adrián y Pato”, romance que traspasó la pantalla. Casi tres décadas más tarde ellos ya no están juntos -tampoco se emite la novela- y Tomás Kizner, su único hijo juntos, se abre camino en la actuación, igual que lo hicieron aquellos veinteañeros íconos de los noventa.

Mientras se prepara para el estreno el 6 de diciembre de Juegos, ¿cuál es tu limite? una obra de teatro vía streaming, Toto habló con Teleshow sobre cómo fue crecer con papás famosos y sus ganas de actuar, las mismas ganas y ambición que ve en los ojos de sus padres al mirar videos de la novela que los encontró hace 29 años.

Conocido por el público desde bebé, mucha gente pudo verlo como actor recién el año pasado tras el suceso de Argentina Tierra de Amor y Venganza. “Estaba haciendo mas teatro que tele, había hecho Simona pero fue una participación y ATAV fue todo el año la novela, la rompió el personaje, gustó mucho Julián y creo que fue una linda experiencia”, dijo y destacó: “Me empezaron a conocer”.

Aunque fue con producción de Polka, el proyecto le sirvió para hacerse conocido por sí mismo: “Todo se va dando solo, nunca voy a dejar de ser hijo de ambos, no es una mancha, estoy haciendo mi carrera de forma muy tranquila y paso por paso, se va dando con el tiempo y genuinamente”. El actor, que tiene ganas de volver a la pantalla chica, aunque confesó que no le gusta verse, estrenará el próximo 6 de diciembre Juegos, ¿cuál es tu límite? pieza que definió como “una experiencia audiovisual única”.

“En el contexto pandémico todo se tiene que amoldar, esto es un híbrido cinematográfico teatral con ocho cámaras. Es un trabajo por los temas que toca la obra, que conforma una unidad tan clara pero que el espectador se va a sentir identificado, involucra a las familias, amigos. Y también un desafío para nosotros y para los directores”, dijo sobre la pieza dirigida por e Ariel Del Mastro y explicó: “Los ensayos siguen siendo iguales que como para una sala, pero hay que tener en cuenta las posiciones de la cámara porque es como si fuera otro actor”.

Aunque sus padres son dos de los personajes más famosos del mundo del espectáculo, él nunca lo sintió como un peso ya que eso que para algunos puede resultar extraño, para él era la “normalidad”: “Me daba cuenta que tenían un reconocimiento en el público, lo saludaban en la calle, les daban un abrazo. Fui al mismo colegio desde los cuatro y mis amigos a esa edad no tenían ni idea entonces nunca tuve reconocimiento por mis padres en la escuela”.

Desde sus roles de actores y productores, pero también como padres, Araceli González y Adrián Suar le dan consejos: “Ellos me guían y siempre dan su mirada constructiva. Mi papá da su punto de vista con muchas ganas porque entiende las cosas que paso”.

Padre e hijo hicieron juntos Chueco en línea, lo que Tomás define como “una linda experiencia que estuvo muy bien” y de la que guarda entre sus mejores recuerdos. En ese sentido, dice que le gustaría hacer algo también por qué no, con su mamá.

Ya de grande vio algunas de las producciones que Polka realizó antes de que el naciera o cuando era muy chico, como Mujeres Asesinas (2005) o Poliladron (1995): “Vi un par de capítulos y me divertí, no seguí la serie completa”.

Aunque no siguió episodio por episodio, vio también algunas cosas de La banda del Golden Rocket, la ficción de El Trece con libro de Sergio Vainman y Jorge Maestro en la que se conocieron sus padres: “Sé todo lo que hay que saber y me fascina la cortina, la aprecio mucho”.

¿Qué siente al ver a sus padres en aquel proyecto? “Hoy me genera un impacto mucho mas personal y enternecedor que cuando era chico, los veo trabajando en las cosas que hicieron a mi edad hoy y es como que te identificás con esas ganas de trabajar, de crecer y podes ver eso en vos. Te cuentan de esos trabajos cuando tenían 22 y esa ambición que les ves en los ojos y se nota”.

Aunque siempre supo de qué trataba el medio, no era de pasar largas jornadas en los estudios de televisión, prefería quedarse con sus amigos jugando tal vez, pero cuando acompañaba a “mamá o papá” a grabar, disfrutaba cada momento. Lo que más le llamaba la atención era “la previa antes de que salga el producto del horno”.

Tal vez sea por eso que al terminar la secundaria comenzó a estudiar dirección. Por cuestiones de horarios no pudo seguir y aunque no descarta retomar, está muy seguro que su camino seguirá por la actuación: “Es lo que me lleva”.

Recientemente separado de su ex compañera de ATAV, Minerva Casero, hoy está soltero y vive con Araceli. Sin embargo, en los próximos meses se mudará. Una de las cosas más difíciles para él durante la cuarentena fue tener que cambiar la forma de encontrarse con sus amigos, los mismos que conoce desde los cuatro, ahora por zoom.

