Graciela Alfano y Yanina Latorre se cruzaron al aire por la renuncia de Lola al Cantando 2020: “Le pasan factura porque te odian a vos”

La joven ya no volverá al Cantando 2020 tras unas fuertes declaraciones de Nacha Guevara

Lola Latorre volvió a pisar la pista del Cantando 2020 en la gala de este miércoles, luego de cumplir la sanción que le impuso LaFlia por su presunta participación en una fiesta clandestina. Tras realizar la performance con su compañero Lucas Spadafora, la joven vivió un momento incómodo durante la devolución de Nacha Guevara.

“¿A Lola no le decís nada?”, le preguntó Ángel de Brito a la jurado que solo le habló a Lucas. “No, nada. Hay un momento en el que yo dejo de perder mi tiempo y mi energía en casos que considero perdidos”, expresó la artista. “¿Perdidos desde lo musical?”, repreguntó el conductor del certamen, y no obtuvo respuesta. “Nada para decir”, manifestó la participante cuando le dieron el derecho a réplica.

En Twitter, Yanina Latorre se refirió al comportamiento de la jurado y aseguró que había tomado una decisión drástica: “Acabo de decidir que mi hija no vuelve al Cantando. A ella, ni Nacha ni nadie le dicen caso perdido. Qué mina de mierda. 80 años al pedo”. Y reveló una infidencia, que permite ir descubriendo los pormenores de su determinación: “Lola me llamó llorando, desesperada. ¿Alguien hace todo tan perfecto como para ajusticiar así a una chica de 19?”.

Alfano fue muy dura con Yanina Latorre (Video: Los Ángeles de la Mañana, El Trece)

La participante anunció ayer que ya no iba a soportar el maltrato, en referencia a las declaraciones de Guevara. “Hay un límite y no voy a dejar que me sigan insultando y despreciando. En el momento que dejo de disfrutar, ya está”, aseguró en una entrevista con Los Ángeles de la Mañana. “Mi mamá me dijo que me vaya. Que no va a dejar que nadie me maltrate. Fue fuerte que haya dicho que soy un caso perdido”, agregó.

Este jueves, en el ciclo de Ángel de Brito Yanina Latorre volvió a ratificar que su hija no vuelve más al programa. “Lola tuvo dignidad, no lloró. Ella no fue a la fiesta clandestina, se mandó una cagada, ¿pero por eso la van a matar?”, explicó la panelista. “Lola tiene educación, ella se debe angustiar, sí, es una nena mimada.. ¿Pero quién es Nacha Guevara para decir que es un caso perdido? Ella es un caso perdido. Lola se quiere ir, es digna”, manifestó.

Graciela Alfano, otra de las panelistas del programa, se metió en el debate de lo ocurrido en el Cantando 2020. Según su punto de vista, su compañera tiene una gran responsabilidad sobre el sufrimiento que está teniendo su hija. Y le dio un llamativo consejo para evitar que la joven siga siendo hostigada.

“Yo no me voy a meter con vos, ni con tu vieja, pero asumamos que vos sos más mala que la peste... Es la acción de Newton: a toda acción viene una reacción. Por carácter transitivo el amigo de tu enemigo es tu amigo, o sea te metés con todo el mundo, sos el fiscal de La Nación, parecés Lilita Carrió. ¿Querés salvar a tu hija? escondete, sacrificate, que vaya Diego Latorre al lado de la chica que lo quiere todo el mundo, a vos te odian”, le aconsejó la actriz a su colega.

Con total tranquilidad y sin enojarse, la esposa de Diego Latorre le contestó: “A mí me va bárbaro. No defenestro a nadie. Por eso estoy acá y me va bárbaro. Es todo mentira. Yo creo que soy buena, una madre excelente y llena de amor. Me va bárbaro”.

Luego en tono irónico, Alfano le preguntó al conductor: “¿Ángel vos crees que no le están pasando factura a la señora que se hace la boluda?”. Y luego le dijo a su compañera de panel: “Te la pasás defenestrando a todo el mundo. Vos no te bancás lo que le hacen a tu hija y te escondés del lugar que tenés como madre. Hacete cargo de las cosas que hacés. Si hablaste mal de las hijas de todas... ¿Crees que sos buena realmente? A Lola la odian porque te odian a vos”.

Finalmente, De Brito reveló que había hablado con Lola sobre su futuro en el Cantando 2020: “Me dijo que está harta, todas las galas son lo mismo. Cree que no va a seguir y sus papás tampoco la dejan seguir. Ya se despidió de su equipo, los llamó llorando. Sus compañeros bancan la decisión. Ella dijo que no podía más”.





