La estricta condición de la China Suárez en una producción de fotos a dos meses de haber dado a luz

La China Suárez compartió una foto a dos meses de ser madre de Amancio y mostró su nuevo piercing en el ombligo

Eugenia La China Suárez compartió este jueves una bellísima postal a dos meses de convertirse en madre de Amancio, su tercer hijo y segundo con Benjamín Vicuña. Como es sabido, la joven que tiene más de cuatro millones de seguidores, publica todo tipo de novedades acerca de su día a día

“Acá estoy, dos meses post nacimiento Amancio, me pareció importante recalcarle a @edu_weis que NO me adelgacen, achiquen ni cambien el cuerpo” (SIC), expresó la actriz junto a las dos imágenes que hizo pública.

En pocos minutos, la publicación, alcanzó más de 260 mil “Me gusta” y cientos de comentarios de sus fanáticos. “Sos perfecta”, “Hermosa”, “Divina”, “Excelente el mensaje que transmitís”, “Diosa, siempre”, fueron tan solo algunos de los mensajes que se pudieron leer en los comentarios del posteo.

Este domingo, Benjamín Vicuña le dedicó unas tiernas palabras a su pareja con motivo de la celebración del Día de la Madre. En su cuenta de Instagram, el actor escribió: “Sé que no te convencen mucho los días inventados ni las fechas impostadas, pero hoy es el día de la madre en Argentina y déjame decirte algo. Por instinto, por amor, por vocación, por ternura, por paciencia, por todas las anteriores tus hijas e hijos te adoran”.

“Entendiste de muy chica que lo más importante es la salud y el resto es música. Una mujer que ama ser madre, una madre que ama ser mujer. Un hombre que te mira enamorado desde el asombro de la vida. Feliz día de la madre”, agregó. “Se me metió un posteo en el ojo”, le respondió la China, ante semejante halago.

“Acá estoy, dos meses post nacimiento Amancio, me pareció importante recalcarle a @edu_weis que NO me adelgacen, achiquen ni cambien el cuerpo” (SIC), expresó La China en sus redes sociales

Hace tan solo un poco más de dos meses, Eugenia La China Suárez y Benjamín Vicuña iban camino al sanatorio para recibir a Amancio, su segundo hijo. Juntos, son padres de Magnolia, que llegó hace dos años y medio para ensamblar la familia que formaron con Rufina -hija de la actriz y Nicolás Cabré- y Bautista, Beltrán y Benicio -de la relación del chileno con Pampita-.

“Llegaste a hacernos más felices. Gracias a la vida que me ha dado tanto”, escribió La China en su cuenta de Twitter cuando anunció el nacimiento de su tercer hijo. El actor, por su parte, hizo foco en el nombre que escogieron para el bebé: “Amamos tanto, tanto tu nombre, que se hizo carne. Pensamos tu boca y ahora la sonreímos. Mezclamos nuestra sangre y la vida pudo más”. Y acompañó el mensaje con una la primera foto con Amancio en brazos.

Hace unos días la actriz había mostrado por primera vez la cara de su hijo. De inmediato su posteo se llenó de “Me gusta” y de comentarios que celebraban la llegada del pequeño: “Sigan haciendo bebés que les salen muy bien”, “Hermosos”, “No puede más de lindo”, “Bebito precioso, te amo”, “Un muñeco” y “Madre e hijo puro amor”.

Amancio nació el 29 de julio y fueron sus papás quienes anunciaron su llegada a través de las redes sociales. “Bienvenido Amancio Vicuña Suárez. Llegaste a hacernos más felices. Gracias a la vida, que me ha dado tanto. Benjamín, gracias mi amor por otro milagro de la vida”, escribió la actriz.

