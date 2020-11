El fuerte mensaje sobre la inseguridad que escribió la China Suárez y luego borró

China Suárez

Eugenia La China Suárez regresó a la Argentina luego de haber estado unas semanas en Santiago de Chile, a donde viajó a visitar a su pareja, Benjamín Vicuña, quien está cumpliendo con compromisos laborales. La actriz volvió a Buenos Aires acompañada por sus tres hijos: Rufina, de siete, Magnolia, de casi tres años, y el pequeño Amancio, de tres meses. El actor chileno también tiene pensado retornar en los próximos días y se reencontrará con La China que lo espera en la casa que comparten en zona norte.

En las últimas horas, Agustín Suárez, el hermano de la actriz, fue víctima de un violento episodio de inseguridad y la China utilizó su cuenta de Twitter para expresar su bronca al respecto. “Hoy le pusieron un cuchillo en la panza a mi hermano para robarle el celular. Hay que rajarse DEL MUNDO -enfatizó en mayúsculas-. Harta estoy. Harta", escribió la actriz en la red social en la que tiene cuatro millones de seguidores.

Sin embargo, minutos después de haber hecho catarsis sobre la inseguridad, la ex protagonista de Argentina, tierra de amor y venganza decidió eliminar el mensaje y no volvió a escribir otro haciendo referencia al hecho y tampoco explicando por qué borró la publicación.

El tuit que escribió la China Suárez y luego borró

El jueves pasado, todavía en el país trasandino, la actriz sufrió un hecho de inseguridad en un centro comercial de Santiago de Chile cuando estaba sola con sus tres hijos. “Me encantaría no estar haciendo este video, pero les quiero contar que nos acaban de robar en Santiago de Chile. No nos hicieron nada, estamos bien. Me robaron en el mall Parque Arauco, la billetara entera con todos los documentos, los carnets de obra social, las tarjetas...”, contó la China a través de un video que publicó en su cuenta de Instagram.

“Les quiero pedir por favor que si alguien encuentra los documentos de mis hijos o mío, que me contacte”, agregó la actriz y continuó: “Les voy a mostrar una foto de dónde me robaron en el mall. Vi quién era. Están usando una modalidad que me dijeron que se están aprovechando de que te empujan, te distraen...Yo estaba con mis hijos chicos sola. Y evidentemente, ahí vieron la posibilidad”.

El relato de la China Suárez sobre el robo que sufrió en Chile (Video: Instagram)

“Tiene que ser muy mala persona para robarle a alguien, encima, con un bebé colgado en el pecho y dos hijas más”, manifestó y reveló detalles de cómo fue el delito: “Una chica que se metió en el ascensor con otro señor que la esperaba abajo, sin barbijo o mascarilla. Y él le dijo: ‘Hay mucha gente arriba del ascensor, tenés que bajar’. Ella bajó y me empujó. Yo me distraje cuando dijo eso. Y me pareció raro el empujón, con tres chicos... No sé, me pareció muy raro, encima en medio de una pandemia. Me fije y me había robado la billetera”, explicó.

“Grité y la gente de seguridad apareció a los minutos. Si hubiese habido alguien ahí, probablemente, la hubieran agarrado. Hay cámaras de seguridad, así que espero que la encuentren, que encuentren a esta pareja que está robando”, agregó la China Suárez, que aún no tuvo novedades sobre los delincuentes.

