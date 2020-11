La noche negra de Gladys la Bomba Tucumana en el Cantando 2020: se olvidó la letra y habló de sus problemas personales

La performance de Gladys La Bomba Tucumana y Thiago Griffo

Gladys, La Bomba Tucumana, está atravesando un momento complicado a nivel personal. Fue notificada por una causa judicial que ver ver con uan denuncia de Morena Rial por discriminación, sufrió la muerte de un ser querido y sufre por los problemas con su ex pareja. Y este miércoles en la pista del Cantando 2020 se descargó, luego de la performance junto a su hijo Tyago Griffo.

En la pista y ante la pregunta de Ángel de Brito, Gladys le apuntó a su ex novio, Sebastián Escacena. "Mi ex que agradezca que todavía no está tras las rejas, pero seguramente eso va a suceder en algún momento. Pasó algo muy grave. Falta mi auto que compramos entre mi hijo, mi sobrina y yo porque tengo una mamá enferma que está en la cama hace 8 años y necesitaba un vehículo para cualquier cosa que necesitara en Tucumán”, comentó indignada.

Luego, dio a conocer una detestable actitud que tuvo Sebastián con ella en las últimas horas: “Justamente hoy me mandó un mensaje con fotos, que las tengo todas, y me dijo ‘mira, con esta te hice esto cuando vos estabas laburando, con esta también y con esta otra también’". Y continuó: “Me mandó esas fotos diciéndome todo eso. Es doloroso y vergonzoso para mí que soy una mujer grande. Me duele en el alma porque tengo un hijo al cual respeto con el alma”.

Durante su performance, la cantante de La pollera amarilla se olvidó la letra. Su hijo, Tyago Griffo, comenzó con la interpretación del tema Usted de Luis Miguel, pero cuando le tocó a ella se perdió, y por varios segundos se provocó un bache. De todos modos, la pareja pudo continuar adelante y salir airoso de la situación.

Recordemos que Morena Rial denunció a Gladys La Bomba Tucumana por discriminación. La causa, que está siendo investigada por la Fiscalía N° 22 de la Ciudad de Buenos Aires, avanza poco a poco. Alejandro Cipolla, abogado de la hija del periodista Jorge Rial, aseguró que la cantante de cumbia ya fue notificada por personal policial.

“La notificaron por la causa de Morena para que se presente y designe un abogado defensor. Se encuentra formalmente imputada por el delito de discriminación”, afirmó el letrado a Teleshow . Y explicó que en el caso de que la artista no designe a un abogado en los próximos tres días, le darán uno del Estado. El siguiente paso es que la Fiscalía convoque a una audiencia de mediación virtual.

Entregarle la notificación a Gladys no fue una tarea fácil, ya que ella no tiene una residencia en Buenos Aires, sino en Tucumán. Desde hace unos meses, se instaló en Capital por su participación en el Cantando 2020 con su hijo, Tyago Griffo. Incluso el personal policial tuvo que ir a buscarla al programa producido por LaFlia, que se graba en los estudios de La Corte, en Chacarita.

