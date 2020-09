La reacción de Gladys La Bomba Tucumana luego de que Flor Torrente tildara de "machista" a Tyago Griffo





En las últimas horas, Flor Torrente realizó un profundo descargo desde su cuenta de Instagram, en el cual se refirió a su “enfrentamiento” con Tyago Griffo, que nació en la pista del Cantando 2020, luego de los piropos del cantante, quien la llamó “muñequita de cristal”.

Todo comenzó cuando en una gala se le preguntó al hijo de Gladys, La Bomba Tucumana si, como aseguraban algunos medios, estaba enganchado con Florencia. Tyago no descartó que pospandemia la invitaría a salir, pero dijo que ella estaba en otra liga: “Ella es un chica divina, es como una muñequita de cristal y yo vengo más del barro”, dijo al aire, pero nunca se lo comunicó a ella en persona.

Flor lo escuchó y el viernes 11, durante la gala del Cantando, sostuvo que no le gustó nada que le dijera “muñequita de cristal”; además, comunicó que el joven atrasa con ese comentario y le recomendó que deconstruyera su manera de dirigirse a una mujer. “Estamos en el 2020, ese comentario no va, no, padre. Ese ‘muñequita de cristal’ está en la lista del no, 2020, sos joven y tenés tiempo. Yo no soy intocable, somos seres humanos, somos todos iguales, no soy de cristal”, se descargó con enojo. Además, contó que a ella no le gusta nada este tipo de encuentro y lo hizo saber.

Esto hizo que durante el fin de semana, en las redes sociales, se hablara del tema. En general, las voces a favor estuvieron del lado de Griffo y no tanto del de Flor. “¿Mandarlo a deconstruirse por decirle ‘muñequita de cristal’? Es una feminista de cartón. Si tanto se jacta de que estamos en el siglo XXI lo rechazaba sin más”, “Tyago no le dijo nada agresivo. Si no le gustó, que diga ‘no me gustó’ y punto, no que salga a tratar al pibe como si le hubiese dicho una barbaridad”, “Hizo un papel digno de una conventillera. Me indigna que se prostituya un tema tan delicado como el de la violencia de género”, fueron algunos de los mensajes enfocados en la manera de rechazarlo.

El descargo de Florencia Torrente luego de las críticas por el desplante a Tyago Griffo





Al ver lo que se generó a raíz de su enojo, que no fue bien tomando en el mundo virtual, Torrente aclaró el tema en sus redes sociales. En un video que compartió en sus historias de Instagram remarcó lo que había dicho en televisión y fue por más, contra aquellos que en Twitter la criticaron.

Por esa respuesta Gladys se enojó fuertemente con Torrente y durante una entrevista en Pampita Online dijo que la modelo no supo interpretar el “piropo” de su hijo. “Yo sé que me hijo le tiró un piropo y dijo ‘ella es como una muñequita de cristal’, y eso le pareció mal a Florencia. A mí me duele como mujer que otra mujer no acepte un piropo porque realmente eso es lo que fue”, arrancó diciendo la cantante tropical.

Y luego fue más allá y agregó: “La sensación con la que yo me quedé y se quedó todo el mundo, todo el país, es que fue equivocado su descargo, y la mataron. Lo quiso mandar por el lado del machismo y nada que ver, fue un piropo”. Para cerrar la polémica, La Bomba Tucumana dijo que “Gracias a Dios hay hombres que todavía dicen piropos”.

