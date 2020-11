Dolli Irigoyen logró que Fede Bal extrañara a Germán Martitegui: “No sé con quien me quedo”

Dolli Irigoyen fue despiadada con su devolución a Fede Bal (Video: "Masterchef Celebrity", Telefé)

Si alguno de los participantes de Masterchef Celebrity pensaba que la ausencia de Germán Martitegui en el jurado del certamen los iba a beneficiar, definitivamente, se equivocó. El chef, que debió cumplir con un aislamiento de dos semanas luego de contraer coronavirus, fue reemplazado en las grabaciones por Dolli Irigoyen. Y la prestigiosa cocinera demostró ser aún mucho más estricta que él a la hora de evaluar los platos.

“Voy a ver si me sale su mirada”, dijo Dolli en la gala del jueves cuando Santiago del Moro, conductor del programa, la presentó y le explicó que le tocaba ocupar el lugar del supuesto malvado del grupo. Sin embargo, ella misma reconoció que tenía lo suyo también, cuando sus compañeros Donato De Santis y Damián Betular remarcaron su exigencia en la cocina.

El desafío del día en búsqueda de la última chance antes de la gala de eliminación del domingo, tenía que ver con la elaboración de un plato pensado para una noche romántica. Y los concursantes, entre los que estaban Fede Bal, Claudia Villafañe, el Turco García, Sofía Pachano y los debutantes Natalie Pérez y Christian Sancho, en reemplazo de El Polaco y Vicky Xipolitakis, también ausentes por COVID-19, pusieron manos a la obra.

Pero lo cierto es que, a medida que el jurado iba recorriendo las islas de trabajo, los participantes empezaron a darse cuenta de que Martitegui no era tan severo como parecía. O, al menos, no en comparación con Dolli. “Estoy sufriendo con tus dedos”, le dijo la cocinera a Sancho al ver cómo cortaba la cebolla. Y al Turco, que aseguró que venía muy bien con el tiempo, le respondió tajante: “No cancherees”. “Es la reencarnación de Germán, o me parece que es peor”, dijo entonces el ex futbolista.

Sin embargo, la cosa no quedó ahí. “El aceite de coco es una modernidad de los veganos”, le dijo Irigoyen a Sofía, quien no había encontrado ese elemento en el mercado. Y la actriz también reflexionó: “No es como Germán, yo creo que es peor”. Pero luego, cuando pasó por la mesada de Fede y le dio sus indicaciones, el actor destacó que la cocinera tenía una “estructura de profesora de colegio”.

Fede recibiendo la devolución del jurado (Foto: "Masterchef Celebrity", Telefé)

Lo cierto es que, llegado el momento de la degustación, Dolli se mostró implacable. Sin embargo, en medio de sus críticas, tuvo comentarios elogiosos para todos los concursantes, excepto para Bal. El actor había preparado un Tournedo de lomo sobre base de papa rosti con muzzarella. Y, aunque estaba seguro de poder enamorar a cualquier mujer con él, no pudo conmover a la cocinera.

“Estas flores son para vos, Damián, porque los hombres también nos regalamos flores”, dijo Fede mientras le entregaba un ramo a Betular. Y Donato le marcó que su plato era “bastante power”, una comida como de “hombre a hombre” por lo pesada. “Puede ser, ¿por qué no?”, respondió entonces Bal.

Enseguida, Betular le preguntó si lo que había presentado junto a la carne era “una salsa o un mini pinguino de vino”, por la consistencia. Y Fede sonrió. Sin embargo, para Dolli no hubo motivo de risa. “La ejecución al principio fue buena y, sobre el final, re cocinaste el lomo, la rosti no está rosti...Y el agregar una muzzarella, cuando hay una panceta y tanto sabor intenso, no suma”, señaló la cocinera.

Lo peor, sin embargo, fue que para rematar su devolución, Irigoyen señaló la salsa de Bal y le dijo casi sin inmutarse: “Esto parece un tetrabrik”. “Lo arruiné. La verdad, era un vino de cartón. Triste”, reflexionó Fede. Y, mirando a Del Moro, confesó: “No sé con quien me quedo, si con Germán o con Dolli”.

Cabe recordar que, días atrás, el actor tuvo un fuerte enfrentamiento con Martitegui, cuando después de una tensa gala el jurado no quiso probar su puré. Sin embargo, esta vez, Fede terminó extrañando a chef al que está reemplazando Irigoyen. “Que te digan que es un tetrabrik, en este show, no va ”, concluyó el actor.

