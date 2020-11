Fede Bal amenazó con abandonar Masterchef Celebrity en medio del desafío y se emocionó al presentar su plato: “Nunca hay que bajar los brazos”

Fede Bal amenazó con abandonar Masterchef Celebrity en medio del desafío (Video: Telefe)

A medida que avanzan los programas de Masterchef Celebrity, los desafíos se vuelven cada vez más difíciles. En la gala de eliminación del domingo pasado, los participantes tuvieron que hacer pasta rellena con seso, que a muchos les produjo serios inconvenientes, no solo porque nunca habían cocinado este ingrediente, sino también porque en algunas ocasiones les causaba impresión. Este es el caso de Fede Bal.

Desde el comienzo del desafío, el joven actor mostró serios inconvenientes con el plato. Cuando se dio cuenta de que había quemado el seso, sus nervios fueron en aumento y hasta barajó la posibilidad de abandonar el certamen en medio de la prueba. “No estoy bien hoy. Me da mucha impresión el seso, me parece que me siento muy abrumado. No creo que pueda llegar a terminar el plato”, le dijo Fede a Damián Betular, uno de los integrantes del jurado, cuando se acercó a su mesa para darle una mano.

La situación era realmente complicada: el ingrediente principal de su plato estaba totalmente quemado, por eso tuvo que tirarlo y comenzar de nuevo. “Es una noche difícil, no lo estoy disfrutando”, aseguró, visiblemente nervioso.

“No vas a renunciar a esta altura, cuando te estoy tomando cariño”, le dijo Betular, intentando agregar una cuota de humor. “Me quiero ir a mi casa. Necesito un taxi e irme a mi casa”, se limitó a señalar el actor.

Su voluntad para mejorar no parecía ser suficiente. Faltaban tan solo 15 minutos para entregar el plato y se lo veía dubitativo, corriendo de un lado para el otro, sin saber qué hacer. Sorpresivamente, Germán Martitegui, integrante del jurado que se ha cruzado con el hijo de Carmen Barbieri en reiteradas oportunidades, decidió dejar sus diferencias de lado y ayudarlo.

“Tengo un día difícil, estoy un poco sobrepasado”, le dijo el concursante. “Hoy te ayudo, no te peleo. Te quedan 15 minutos. Escuchame bien: vas a estirar esa masa y vas a hacer unos rectangulitos muy rápidos”, le recomendó el chef. Fede acató y a partir de ese momento todo fue mucho más fácil. A pesar de los inconvenientes, logró presentar el plato a tiempo.

Al entregar sus ravioles de seso, champignones y zapallo con salsa de crema, panceta crocante y especias dijo sentir “una liberación” porque pensó que no llegaba. Martitegui le preguntó si realmente quiso irse del certamen. “Claro que no, fue un bloqueo mental. Se vivieron momentos muy duros”, le respondió Fede.

La devolución del jurado fue unánime: su plato estaba muy rico. “Más que nadie sabés que se puede y que hay momentos donde uno tiene que frenar, replantear y volver a dar las cartas. Esa experiencia de vida que tenés se pone en el oficio y hoy lo hiciste, así que seguí por ese camino”, manifestó Betular, en referencia al cáncer de intestino que superó Fede.

Él no pudo contener las lágrimas de emoción: “Es muy lindo compartir con este gente, con ustedes… Y es como ustedes dicen: no hay que bajar los brazos en ningún momento de la vida. Ya sea una pasta que se te está quemando o una enfermedad fuerte. Me parece que de eso se trata y hoy es una enseñanza hermosa y me hace muy bien estar acá y escucharlos a ustedes, aprender, frustrarme y volver”.

El actor pasó a la siguiente ronda del certamen y todo terminó con unas palabras de aliento de Santiago del Moro, conductor del programa: “A disfrutarlo, hermano. ¡Vamos, Fede! Te felicito, capo”.

