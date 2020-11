Ivana Nadal respondió a las críticas, tras su mensaje en el que afirmó que “todas las enfermedades son emocionales”

La respuesta de Ivana Nadal a quienes la criticaron

Ivana Nadal suele generar polémica por sus declaraciones en las redes sociales. Desde hace un tiempo, la joven da consejos para llevar una vida más espiritual, pero sin ser una especialista en el tema. En esta oportunidad, quedó en el ojo de la tormenta una vez más al realizar una reflexión sobre las enfermedades y la manera de poder curarse que provocó una catarata de críticas en las redes sociales.

“El otro día hablaba de lo que era la depresión y la ansiedad y mucha gente me vino a decir que es una enfermedad la depresión. Y yo te pregunto: ¿no sabías que todas las enfermedades son emocionales y que tienen cura si creés en vos? Replantéalo. Fijate. Si no creés, está perfecto. Cada uno puede creer lo que quiera en su vida, por eso cada uno tiene la propia. A disfrutar”, dijo la modelo en un video que compartió en Instagram grabado desde la provincia de Chaco, donde está disfrutando de unas románticas vacaciones junto a su novio, Bruno Siri.

Por esta publicación, Ivana se convirtió en trending topic y muchos usuarios contaron historias personales para demostrar lo peligroso que puede ser que una persona pública con tantos seguidores realice este tipo de comentarios. “Ivana, le hubieras dicho a mi abuelo que hubiese podido curar su cáncer con mentalidad. ¡Se murió al pedo!”, manifestó una persona. “5 años pasando por depresión y lastimándome de manera psicológica y física para que al final Ivana Nadal me diga que solo me la tenía que creer que ya me curaba”, señaló otra.

El video de Ivana Nadal tras recibir las críticas

Al ver la gran cantidad de usuarios que le dejaron mensajes positivos y negativos, la conductora realizó otro posteo para seguir dando consejos a sus seguidores. “Estoy impresionada, son un montón de gente diciendo cosas hermosas y abriendo su corazón”, dijo la joven en sus historias de Instagram. “Para quienes todavía en ese cerebrito no quieren dejar entrar un mensaje distinto en su vidas, les dejo el instagram del doctor Joe Dispenza (@drjoedispenza) que explica muy bien las cosas. Y tienen una aplicación, Gaia, que es muy interesante, para que no vean cosas banales todo el tiempo”, agregó.

“Yo les digo a ustedes que la vida de ustedes, es de ustedes. Son los únicos que tienen poder en su vidas. Ustedes mismos, y me lo digo a mí siempre. A los que se enojan, les digo que no lo hagan. No tiene sentido, se están enojando con ustedes mismos. Mi vida, mis creencias, mi felicidad y mi evolución espiritual y apertura de conciencia continúan”, explicó Ivana.

“Me gusta creer en cosas nuevas, me gusta creer en mí, en que soy un ser espiritual que tiene poder sobre sus emociones. Yo elijo cómo transitar cada momento en mi vida. Pensalo, ponelo a prueba. Si no te gusta, no lo hagas. Es tu vida, y yo hago lo que quiero con la mía”, manifestó Nadal en la red social.

Por último, le aconsejó a sus seguidores que buscaran información en Google sobre la biodescodificación, una terapia alternativa que tiene como objetivo encontrar en las personas aquellas emociones ocultas que se asocian al síntoma de una enfermedad para lograr descodificarla y tener más herramientas para alcanzar una posible curación.

