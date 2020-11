Jimena Barón reapareció en Ias redes sociales después de tres meses, pero enseguida se arrepintió: qué posteos borró

La actriz eligió el silencio desde julio pasado

Jimena Barón solía estar muy activa en las redes sociales: publicaba muchos videos e imágenes de su vida personal y de su trabajo. Pero en los últimos tres meses, se mantuvo alejada de todo, sin realizar ningún tipo de publicación, lo que generó una gran preocupación de parte de sus seguidores.

Recientemente, la cantante reapareció a través de su cuenta oficial de Instagram y posteó en sus historias un video cortito en el que aparecía exhibiendo sus abdominales y haciendo la V de la victoria. Además, estaba protegida con un barbijo. Sin embargo, al poco tiempo se arrepintió y borró la publicación.

Más allá de que su aparición duró poco no pasó inadvertida. Vicky Braier, más conocida como Juariu, capturó la grabación y la compartió en su cuenta. “Esto me genera paz”, escribió la panelista de Bendita sobre el video de Jimena. Pero queda la duda de por qué decidió eliminar este video.

La cantante reapareció en Instagram con un video cortito, aunque al rato borró la publicación

El pasado 13 de julio, la actriz publicó una fotografía en la que aparecía mostrando su abdomen marcado. “Les dejo esta última (imagen) más bonita”, escribió la joven que en ese momento estaba viviendo en la casa de Daniel Osvaldo, junto al hijo que tienen en común, Momo. En aquellas semanas de cuarentena, ambos hicieron las paces y se reconciliaron conviviendo bajo el mismo techo. Sin embargo, la relación no funcionó y ella regresó a su departamento.

La última publicación de Jimena en Instagram fue el 13 de julio

Durante varios meses estuvo ausente de las redes sociales y de los medios. En agosto pasado, eligió compartir una foto en su cuenta de Snapchat (@baronjimena), aquella que abrió en mayo de 2016, cuando la aplicación fue furor entre los famosos que luego prefirieron Instagram.

La intérprete de “La Tonta” publicó una selfie luciendo una remera de su popular canción “La Cobra”. Sin emitir palabra alguna ni escribiendo nada sobre el posteo, Jimena volvió a llamar la atención con su actitud al revivir la cuenta de Snapchat, aplicación que perdió usuarios cuando Instagram comenzó a crecer.

Esta no es la primera vez que la joven se “borra” de las redes sociales. Incluso en otras ocasiones directamente dio de baja sus cuentas y al tiempo volvió a abrirlas. Por el momento, lo único que se sabe sobre su vida es que volvió a apostar al amor de la mano del Tucu López. El romance trascendió en los medios cuando se filtraron imágenes de ellos mientras caminaban por las calles.

Jimena está en pareja con el Tucu López

“Ella es una genia absoluta. Todo el mundo sabe que es una copada. Yo estoy bien, pasando un buen momento de mi vida”, respondió el actor al ser consultado sobre su nueva relación, sin intenciones de ahondar en detalles, en una entrevista con el programa Implacables, que conduce Susana Roccasalvo por la pantalla de El Nueve.

Respecto a cómo cambió su vida, con una mayor exposición pública tras la confirmación del romance, López expresó: “Está todo bien… Es un poco raro tener a alguien clavado en la puerta de tu casa sacándote fotos y vos ni enterarte. No es algo que me haya pasado mucho en mi vida. Pero no pasa nada, entiendo el laburo de todo el mundo y está perfecto”.

