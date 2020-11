“Todas las enfermedades tienen cura si creés en vos”: el video de Ivana Nadal que fue repudiado en las redes

Ivana Nadal

Las románticas vacaciones que está disfrutando junto a su novio, Bruno Siri, no interrumpieron la intensa actividad que Ivana Nadal suele tener en su cuenta en Instagram. Además de publicar fotos y videos junto al rugbier, la conductora utiliza este medio para compartir con sus más de dos millones de seguidores distintas reflexiones personales, que en más de una ocasión la han ubicado en el centro de la polémica. En esta ocasión, subió una story en la que hizo referencia a las enfermedades y su cura, y recibió el repudio en las redes.

“El otro día hablaba de lo que era la depresión y la ansiedad y mucha gente me vino a decir que es una enfermedad la depresión. Y yo te pregunto: ¿no sabías que todas las enfermedades son emocionales y que tienen cura si creés en vos? Replantealo. Fijate. Si no creés, está perfecto. Cada uno puede creer lo que quiera en su vida, por eso cada uno tiene la propia. A disfrutar”, dijo Nadal en el video, mientras disfrutaba de un día de sol, piscina y bikini en Chaco, la provincia de donde es oriunda su pareja.

Este lunes las declaraciones de la conductora fueron de lo más comentado en Twitter, a raíz de las fuertes críticas que recibió de parte de los usuarios.

El video de Ivana Nadal que fue repudiado en las redes

“Ivana Nadal dice que la depresión no es una enfermedad. La quiero tras las rejas. Es peligrosa con difusión”, “por favor, basta de esta gente”, “no seas Ivana Nadal: estudiá, por Dios”, “imaginate ser Ivana Nadal y decir con tanta impunidad que las enfermedades mentales se curan siendo positivo”, “lo bueno del bardo con Ivana Nadal es que de una vez por todas se debata socialmente el lugar de importancia que tiene la salud mental y que se puedan armar discursos ideológicos que no han hecho más que esconderla bajo la alfombra durante muchísimo años”, son algunas de las críticas que recibió.

Algunas de las duras críticas que recibió Ivana Nadal tras su video (Fotos: Twitter)

Otros usuarios contaron historias personales para demostrar lo peligroso que puede ser que una persona pública y con tantos seguidores realice este tipo de comentarios. “Ivana, le hubieras dicho a mi abuelo que hubiese podido curar su cáncer con mentalidad. ¡Se murió al pedo!”, manifestó una persona. “5 años pasando por depresión y lastimándome de manera psicológica y física para que al final Ivana Nadal me diga que solo me la tenía que creer que ya me curaba”, señaló otra.

Algunos usuarios abrieron su corazón y le respondieron a la conductora con historias personales (Fotos: Twitter)

También estuvieron aquellos que prefirieron utilizar el humor para manifestar su punto de vista, como el usuario que escribió: “Imaginate estar pasando por un cuadro de depresión y tenés como amiga a Ivana Nadal, que te aconseja pintar mandalas para estar mejor”. Otro tuitero hizo referencia a que el Gobierno Nacional confirmó que la Argentina adquirirá 25 millones de dosis de la vacuna rusa contra el coronavirus: “25 millones de vacunas justo ahora que Ivana Nadal nos enseñó a creer para no enfermarnos”.

También estuvieron quienes eligieron el humor para manifestarse al respecto (Fotos: Twitter)

Otra de las ocasiones en la que la conductora ya había sido repudiada fue en julio, cuando realizó una serie de reflexiones del mismo estilo: “El estrés proviene de problemas y dolores que tenemos internamente. Entonces, ¿por qué nos entregamos simplemente a decir que es estrés, y no analizamos y sanamos el problema? Muchas veces, uno me va a decir: ‘Mi problema no tiene solución porque es que mi papá murió, ¿qué querés que haga?’ Quiero que sueltes, que sueltes todo ese dolor que tenés adentro porque tu papá murió. Quiero que sueltes todo ese dolor que tenés adentro porque te separaste”.

Y agregó: “Quiero que sueltes todo ese dolor que tenés adentro porque te falleció alguien. Puede ser tu hijo, no hace falta que sea alguien más grande. Puede ser alguien más chico… Puede ser que se te haya ido tu apoyo, o que te hayan dicho que tenés una enfermedad. Puede ser que tengas una enfermedad desde hace tiempo y que hayas caído en un pozo depresivo. Puede que tu dolor sea estar envuelto en una nube negra, que todo sea oscuro. Bueno, laburalo. Porque estás en esta vida para estar bien, para soltar esos dolores”.

Al igual que este lunes, en aquella ocasión también fue criticada con dureza en las redes sociales y tuvo que publicar nuevos videos para intentar explicar lo que supuestamente quiso decir, y aseguró que su mensaje fue “tergiversado”.

