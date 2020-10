Ivana Nadal y su novio disfrutan de unas vacaciones románticas en la provincia de Chaco

Ivana Nadal y Bruno Siri, muy enamorados

Ivana Nadal y Bruno Siri están pasando por un excelente momento en la relación de noviazgo. La pareja aprovechó para realizar una escapada romántica por unos días a Resistencia, Chaco, la provincia donde es oriundo el jugador de rugby.

En las redes sociales, la modelo y su novio compartieron algunas imágenes y videos de estas vacaciones en plena pandemia. “¡Veranito por acá!”, escribió Bruno en su cuenta oficial de Instagram. “Ay mi amooor, que locura tanta felicidad. Gracias”, le respondió ella en la publicación.

Las vacaciones de Ivana Nadal y Bruno Siri en Chaco (Instagram)

En este viaje de placer aprovecharon para disfrutar de la pileta, tomaron sol y se relajaron. Además, pasearon en lancha por el río con un grupo de amigos, como lo mostraron en un video. “No se puede ser más feliz. Gracias para siempre @bruno.siri”, señaló la ex panelista del programa Bendita. “Sisisi, libertad, Negrita. Te amo”, le contestó Bruno.

Además, el deportista le sacó varias fotos a su pareja que ella más tarde publicó en sus redes sociales. “Cuando estás enamorada de tu fotógrafo y es imposible disimularlo”, escribió la conductora. “'Quiero que se vea lo que yo veo’, me dice @bruno.siri y yo me derrito de amor", manifestó en otro mensaje.

Bruno le sacó varias fotos a Ivana y ella más tarde las publicó en las redes

Aunque no se sabe cómo lo conoció ni cuando comenzó el romance, Ivana había decidido apostar al amor junto a Bruno, que a fines del año pasado había terminado un noviazgo de casi dos años con la influencer Nati Jota.

Luego de especulaciones, y en medio de intercambios de likes en las redes sociales, fue la propia conductora quien lo confirmó a través de su cuenta de Instagram, en donde tiene más de dos millones y medio de seguidores. Compartió una romántica foto en la que ambos están abrazados. Si bien él está de espaldas, ella se encargó de etiquetarlo en la publicación, para que no quede ninguna duda.

A poco de conocerse el romance, Nati habló con Teleshow sobre lo que sintió al enterarse del nuevo amor de su ex: “No tengo mucho para decir porque no es algo mío. Pero respondo porque me hago cargo que durante dos años mostré mi relación con él re enamorada y feliz, y soy pública y entiendo que esté pasando todo esto”. Además, aseguró que la noticia la tomó por sorpresa. “Yo, a mi manera, seguía transitando la ruptura. Pero está todo bien”, agregó quien se separó del rugbier en noviembre de 2019.

La influencer y el rugbier se manifiestan su amor a través de las redes sociales

A principios de octubre, Nadal estuvo involucrada en una polémica cuando compartió con sus seguidores de Instagram un video en el que aparecía bailando en una fiesta de disfraces con su pareja. Ella estaba vestida como el personaje de la Mujer Maravilla, mientras que él tenía un disfraz de explorador. En otra grabación, ella está compartiendo un cigarrillo con una amiga.

Estas publicaciones generaron controversia entre los usuarios de la red social. “¿Qué la cuarentena terminó y hay fiestas? Avisen”, opinó con ironía Vicky Braier, más conocida como @juariu, al replicar estas imágenes que parecían haber sido filmadas en un boliche. “Como si nada esto, che. ¿Es en Argentina? Quizás se fue del país y como me tiene bloqueada ni me enteré”, señaló con tono irónico la panelista de Bendita.

