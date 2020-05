“Los sistemas capitalistas nos han empujado en el tiempo a la extrema individualidad, a la competencia y aislamiento como condición constante en pos de aquella hiperproductividad en la cual estamos metidos -y lamentablemente por la cual muchas veces se nos valora: servimos tanto como funcionamos a la maquinaria de turno, y cuando no, somos ‘materia descartable’. Y no. Eso no es así. Por supuesto. Me niego rotundamente a colaborar con ese pensamiento e ideología, porque ante todo somos humanidades, y eso hay que cuidarlo”, agregó.