Guillermo Calabrese se metió en la polémica por los platos de Vicky Xipolitakis en Masterchef Celebrity

Vicky Xipolitakis es una de las revelaciones de Masterchef Celebrity. Mientras muchos pensaban que la griega no sabría cocinar, ella sorprendió al público y al jurado con sus platos. Hasta recibió una medalla de beneficios y este domingo competirá por primera vez en una gala de eliminación.

En medio de la sorpresiva performance de la mamá de Salvador Uriel en las hornallas, no tardaron en llegar las especulaciones sobre si ella recibía ayuda o no a la hora de armar sus platos para la competencia.

En uno de sus escandalones en Intrusos, Rodrigo Lussich hizo referencia al puchero de osobuco que la hermana de Stefy logró hacer en 60 minutos y que fue uno de los favoritos del jurado compuesto por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui. La duda estaba puesta en si era posible en tan poco tiempo cocinar dicho corte de carne y que quedara tierno.

Días más tarde, el periodista volvió a poner foco el tiempo de cocción de los platos de Vicky luego de que el martes hiciera una bondiola de cerdo. Guillermo Calabrese conductor de Cocineros Argentinos y director académico de Gato Dumas Colegio de Gastronomía abaló los dichos del panelista de Intrusos.

En una de sus historias compartió un video de él agarrándose la cabeza y haciendo muecas mientras miraba el ciclo de Jorge Rial y escribió: “Esto es mágico, una bondiola en tres minutos, que me lo explique Paul Bocuse”, en referencia al chef francés fallecido hace dos años considerado el mejor cocinero del siglo XX.

Con ayuda o no, el miércoles Xipolitakis no logró superar la prueba y junto con el de Claudia Villafañe, su plato fue uno de los peores de la noche, por lo que el domingo estará por primera vez en la gala de eliminación, donde tendrá que demostrar que merece quedarse en el concurso.

El plato se llamó Cerdo Salvaje y era bondiola con papillote de verduras y crema de palta con queso, todo puesto sobre una hoja de planta. “Me siento como en la selva, que se puede comer rico pero medio tropical. Como que me gusta viajar con la cabeza. Ya que no se puede…”, dijo al presentarlo.

En la presentación de dicho plato no solo le jugó en contra su trabajo en sí, sino también una desafortunada pregunta que le hizo a Germán Martitegui: “Es un trauma mío que tengo hace mil años y nadie me lo contesta. Y siempre que veo a alguien que es calvo quiero sacarme esta duda. ¿Hasta dónde se lavan la cara los pelados? Porque no sé hasta dónde llegan...”.

En los próximos episodios no estará Xipolitakis en pantalla ya que dio positivo de coronavirus, al igual que su hijo de casi dos años. Su lugar lo ocupará Christian Sancho. Tengo mucha expectativa. No sé cocinar, lo hice muy pocas veces, por necesidad o desarraigo. Pero vamos a poner pasión, garra y entrega, es la única que me queda", dijo el actor a Teleshow .

Quienes tampoco estarán porque también tuvieron covid-19 y ya fueron dados de alta son el Polaco, cuyo reemplazo será Natalie Pérez y Germán Martitegui, cuyo espacio en el tribunal estará a cargo nada más ni nada menos que de Dolli Irigoyen.

