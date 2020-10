Rodrigo Vagoneta presenta el Top Ten de sus mejores chistes en exclusiva para Teleshow

El top ten de Rodrigo Vagoneta, Puesto 10

“'Hola, ¿Ansiosos Anónimos?' ‘Sí’. ‘¿Hoy es la reunión mensual?’ ‘Sí, pero nos adelantamos y la hicimos ayer...’”, dice Rodrigo Rodríguez en su personaje de Vagoneta. Y nadie puede evitar la risa. Si el mismo chiste lo contara cualquier otra persona, quizá, no tendría la misma gracia. Pero el humorista, que hoy se luce en Bienvenidos a Bordo por El Trece, tiene un particular talento para despertar carcajadas en el público. Algo que, sin dudas, hará con creces el próximo domingo a las 21 hs., cuando presente su show virtual, Streaming La Risa Loca.

El top ten de Rodrigo Vagoneta, Puesto 9

-¿De qué se trata el espectáculo que vas a estar ofreciendo?

-Voy a estar con el mismo elenco con el que vengo trabajando durante las últimas temporadas en Mar del Plata. Yo ya llevo diez años haciendo mi espectáculo que es La Risa Loca. Este show es Streaming La Risa Loca, cuyas entradas se pueden sacar por Ticketek, pero ya hicimos 3D La Risa Loca, Fluo La Risa Loca, Láser La Risa Loca...Y siempre estuvimos premiados en los Estrella de Mar y fuimos reconocidos por la gente. Pero, en este caso, tuvimos que grabar cada uno desde su casa con el teléfono. Así que las chicas hicieron las coreografías y el mago, por su parte, hizo su cuadro con su hija que es chiquita como partenaire.

El top ten de Rodrigo Vagoneta, Puesto 8

-¡Qué trabajo!

-Sí. Usando como fondo una pared blanca, hicimos el ranking musical de las canciones que hacemos. Y, gracias al editor que hizo milagros, quedó fantástico. Cuando lo terminamos de ver con mi mujer nos abrazamos y nos pusimos a saltar, porque es muy bueno y muy gracioso. Es un show para toda la familia y súper divertido, así que estamos muy orgullosos de este streaming.

El top ten de Rodrigo Vagoneta, Puesto 7

-También estuviste haciendo shows por Zoom durante la pandemia...

-La verdad que me salvaron la cuarentena. Son espectáculos personalizados para eventos como cumpleaños o reuniones de amigos, en los que yo cuento veinte minutos de chistes en base a la data que me puedan dar sobre el homenajeado o el grupo. Y por suerte estoy haciendo varios por día, porque para la gente resultan muy baratos y salen muy bien.

El top ten de Rodrigo Vagoneta, Puesto 6

-¿Cómo es hacer reír en estos tiempos tan complicados?

-Hay que sacar fuerzas de donde se pueda. Tratar de divertir a la gente y arrancarle una sonrisa ha sido el objetivo de toda mi vida. Y al principio de la pandemia me costó un poco, tengo que reconocerlo. Pero gracias a Guido Kaczka que me sumó a su programa, que se ve muchísimo y dónde me empezó a ir tan bien, comencé a disfrutar de nuevo de mi trabajo. Él es un gran animador, que le pone todo a cada edición. Y me gusta que desde la televisión se le trate de dar una mano al personal de la salud y a los taxistas, que fueron tan golpeados por la cuarentena. Eso la gente lo nota. Y, en mi caso particular, la repercusión es muy buena.

El top ten de Rodrigo Vagoneta, Puesto 5

-¿Te escriben por redes sociales?

-Sí, sobre todo a mi Instagram que es @rodrigovagonetashows. Me dicen que hago muy buenos chistes, me mandan videos de los chicos haciendo el pájaro, me critican el baile del día...Menos mal que hoy existe la tecnología, porque esa es la forma que tengo de conectar con el público. Y es lo que me da la energía como para seguir adelante, siempre tratando de dar lo mejor.

El top ten de Rodrigo Vagoneta, Puesto 4

-¿Nunca se agota tu repertorio?

-Yo trabajo muchísimo para buscar chistes nuevos o generar alguna canción que sea graciosa. Porque, para mí, es un compromiso entretener a la gente. Me tocó vivir esto, así que trato de ser lo más profesional posible. Y disfruto de la sonrisa de la gente que hoy te agradece un montón que la saques de la tristeza y la hagas reír.

El top ten de Rodrigo Vagoneta, Puesto 3

-¿Por qué pensás que tiene tanto éxito el tipo humor naif que vos hacés?

-Básicamente, yo pienso que el humor no es intelectual. El payaso que se cae no tiene nada que ver con el intelecto. Por ahí, hay algunos chistes que tienen un doble sentido para que lo entiendan los grandes. Pero yo siempre traté de hacer divertir a toda la familia. No te olvides que trabajo desde hace varios años en el show de Panam. Así que me adapto al público que sea y trato de payasear para sacar una sonrisa del otro lado.

El top ten de Rodrigo Vagoneta, Puesto 2

-¿Cómo vivís vos el resurgimiento de tu personaje?

-Con mucha alegría. Hay muchos chicos que, recién ahora, me están conociendo. Y yo disfruto mucho de que ellos sean los protagonistas. Además, los padres me agradecen porque, después de que le dieron diez vueltas a las series de Netflix infantiles, saben que pueden poner a sus hijos frente al televisor a las nueve de la noche, porque no va haber malas palabras y van a estar cuidados. Y eso es lo que yo vengo cultivando con Vagoneta desde la época de VideoMatch.

El top ten de Rodrigo Vagoneta, Puesto 1

-Para terminar, ¿te cuesta poder salir de ese rol? Porque imagino que te deben pedir chistes en los cumpleaños, reuniones familiares y hasta en el supermercado...

-Sí, pero yo no reniego de eso. La gente tiene una ilusión que le da la televisión. Y a veces me pasa que por ahí estoy en el supermercado y una señora me dice: “Te hacía menos serio”. “Es que estoy comprando arroz, doña”, le explico. Y, con eso, ya la hago reír. A mí me divierte relacionarme desde la alegría con el público. Cuando tengo que hablar serio en algún programa, lo hago. Pero también entiendo que mi rol es entretener y disfruto del cariño del público.

Seguir leyendo

Rodrigo Vagoneta, la historia detrás de la risa más contagiosa de la TV: “Cuando nació mi hijo pude terminar de coser la herida de mi corazón”

Fuerte testimonio de Rodrigo Vagoneta: “Soy alcohólico en recuperación, hace un año que no tomo una gota”