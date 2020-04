Allí se estaba gestando este romance. Apenas estaba empezando a germinar. Pero, como contó ella, la telenovela estaba llegando a su fin y para colmo no compartían escenas, porque lo había que dar el gran paso para que los sentimientos no quedaran truncos. “Al final de un día me lo cruzo en un pasillo con mi amiga, Alejandra Gabilanes, y entonces le digo: ‘¡Ay, qué bello eres!’, y mi amiga agregó: ‘Ella te quiere dar un beso’, ‘Bueno, yo también’, dijo él…y bueno, me dio un beso. Después cada uno arregló su situación y de ahí, pa’ adelante. Desde el primer día dije que quería tener hijos con ese hombre”, confesó.