La reflexión de la China Suárez sobre el puerperio y las críticas a las mujeres: “Es agotador, todas hacemos lo mejor por nuestros hijos”

La China Suárez respondió a quienes la criticaron por mostrarse a dos meses de haber sido mamá





“Se asoma mi cicatriz de cesárea y la amo”, escribió hace unos días en su cuenta de Instagram Eugenia “la China” Suárez junto con una foto de ella en bikini en la que deja ver la marca que quedó en su cuerpo tras el nacimiento de Rufina, Magnolia y Amancio de dos meses.

Sin embargo, según contó en las redes sociales, las críticas por su posteo no tardaron en llegar y ella no dudó en responder con una reflexión sobre la maternidad, el puerperio y las mujeres y madres reales. “Me está pasando bastante seguido respecto a lo que comparto”, dijo sobre los comentarios recibidos y agregó: “Es mi cuerpo, esa fue mi recuperación, no es mi responsabilidad lo que dicen los medios”.

Además, aseguró que “la presión está puesta sobre la mujer” y explicó: “En todos los casos, presionadas por estar lindas, hacer bien las cosas, ser buenas madres, ser independientes, trabajar”. Sobre la foto en particular, agregó: “Es mi cuerpo, tengo la suerte de recuperarme rápido después de cada embarazo y no veo que es lo que este mal de compartir eso, si alguien me lo explica buenísimo, no sé de qué sororidad hablan”.

En su video también dijo que si bien comparte cosas lindas en las redes, no todo es fácil para ella: “El puerperio es duro pero mi actitud con la vida es ser positiva. Uno elije qué compartir, estamos muy expuestos y creen que conocen todo y no es así. Que no suba una foto con las tetas lastimadas, que no cuente lo que me cuestan algunas cosas de la maternidad o de la crianza de sus hijos... hay cosas que quedan en mi privacidad y que no muestro ni cuento”.

La pareja de Benjamín Vicuña siente que “desestiman su puerperio”: “Dicen ‘eso no es cuerpo real’, 'no es puerperio real’, ¿quiénes son para decir qué es real o no? ¿Por qué están constantemente fijándose en lo que hace otra, cómo se recupera otra? Estamos todos aprendiendo y hay cosas que cambiar pero no me parece bien que este puesta la mirada sobre las mujeres y en la recuperación de cada una”.

Aunque quería cerrar el tema en sus historias de Instagram, un rato más tarde regresó: “Sigo dando vueltas hablando con amigas, es muy cansador y se escuchan todo tipo de cosas, siempre entre mujeres, que si tuviste cesárea son menos madre si le das mamadera y no teta son menos madre o mala madre y así todo. Es agotador. Todas hacemos lo que podemos y lo mejor que podemos por nuestros hijos”.

Hace unos días la actriz había mostrado por primera vez la cara de su hijo Amancio, fruto de su relación con Benjamín Vicuña. De inmediato su posteo se llenó de “Me gusta” y de comentarios que celebraban la llegada del pequeño: “Sigan haciendo bebés que les salen muy bien”, “Hermosos”, “No puede más de lindo”, “Bebito precioso, te amo”, “Un muñeco” y “Madre e hijo puro amor”.

Amancio nació el 29 de julio y fueron sus papás quienes anunciaron su llegada a través de las redes sociales. “Bienvenido Amancio Vicuña Suárez. Llegaste a hacernos más felices. Gracias a la vida, que me ha dado tanto. Benjamín, gracias mi amor por otro milagro de la vida”, escribió la actriz.

