Para ese entonces, ya dentro de la maquinaria de Disney, los anillos eran como parte de un aura mágica y etérea que los protegía. No podían volar mucho con las letras de las canciones y mucho menos con sus acciones. Los chicos crecían, pero no se tenía que notar. La música y la religión habían estado en casa desde siempre, pero ahora estaban a la vista de todos. Ya no solamente de los feligreses de Wyckoff. A partir de que en 2005, los hermanos grabaron su primer tema en un estudio, “Please Be Mine”, y el presidente de Columbia Records, Steve Greenberg, los firmó a los tres, nada iba a ser como antes.