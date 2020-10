Internaron a Germán Martitegui a una semana de dar positivo por COVID-19

Germán Martitegui

Luego de permanecer aislado desde el jueves 15 de octubre por decisión propia, y a siete días de haber confirmado que se había contagiado de coronavirus, el cocinero Germán Martitegui debió ser internado en la mañana de este martes en el Sanatorio de la Trinidad de San Isidro por complicaciones en su cuadro.

Según pudo saber Teleshow , el jurado de Masterchef quedó internado en observación en el centro médico, en donde fue sometido a una serie de estudios, tal como indica el protocolo. “Él se siente bien”, aseguraron desde su entorno, y se mostraron esperanzados de que en las próximas horas reciba el alta.

Es el tercer caso de COVID-19 que se registra en Masterchef Celebrity desde su estreno en la pantalla de Telefe (el debut se había postergado porque Santiago del Moro y Analía Franchín también transitaron la enfermedad). Cuando Vicky Xipolitakis y El Polaco, dos de los participantes, dieron positivo y fueron aislados, Martitegui se sometió a un test cuyo resultado fue negativo. No obstante, decidió no mantener contacto con nadie, por precaución. Incluso dejó de ver a sus hijos, Lorenzo (de 18 meses) y Lautaro (de 13), ambos nacidos por subrogación de vientre.

El lunes de la semana pasada el chef de 54 años amaneció con fiebre y, aun cuando pensó que se trataba de una insolación, se practicó un nuevo hisopado que terminó por confirmar el diagnóstico. “Me siento perfecto y estoy aislado en mi casa”, contó Martitegui al informar que tenía coronavirus.

Este fin de semana Germán -que gracias a su personalidad y un simpático ida y vuelta con Vicky se convirtió en uno de los grandes atractivos del programa más visto de la televisión-, posteó una foto conmovedora: se los observa a Lorenzo y Lautaro con la nariz pegada a la ventana, sin poder ver a su papá.

La producción del ciclo decidió que lo reemplazara la prestigiosa Dolli Irigoyen. Como Mastercheff se graba con varios días de anterioridad, tanto Martitegui como Xipolitakis y El Polaco siguen saliendo al aire, mientras que Dolli -quien ya estuvo como invitada en ediciones anteriores del programa y en la primera semana del actual envío- todavía no apareció.

En el programa de este lunes Martitegui tuvos dos momentos destacados, en sendos intercambios con dos participantes con los que parece tener una relación especial. Uno es Fede Bal. “Ella te humaniza”, le dijo al actor, quien estuvo acompañado por su novia, Sofía Aldrey. Segundos antes, Fede le había dicho al oído a la joven que con el jurado del reality se peleaban.

La rispidez entre ellos sucedió el domingo en la gala de eliminación, cuando de cruzaron en tres ocasiones. Fede terminó enfrentando a Germán porque el chef no quiso probar uno de los platos que había elaborado. El actor luego se tomó la situación con humor, pero la reacción del cocinero no fue en el mismo sentido: le reveló a la producción que, al no estar acostumbrado a mantener peleas mediáticas, no se siente a gusto con la situación.

La otra cara de la moneda para Martitegui es Victoria. En esa especie de juego de seducción, en la que ella manifiesta abiertamente sus intenciones amorosas y él responde a pura incomodidad, anoche se sumó Stefy Xipolitakis: “¿Tenés onda con Vicky?", lo indagó la actriz, quien estuvo en la gala para colaborar en el plato elaborado por su hermana. Terminaron preparando unas costillas a las riojanas que dejaron más que satisfecho el paladar del jurado más exigente. Y más querido.

