Stefy Xipolitakis incomodó a Germán Martitegui en Masterchef Celebrity: “¿Tenés onda con Vicky?”

La emisión del lunes pasado de Masterchef Celebrity fue una muy especial: cada concursante estuvo acompañado por un familiar. En el caso de Vicky Xipolitakis, no había muchas dudas sobre quién la acompañaría. Pero, según contaron en el certamen gastronómico de Telefe, los participantes no sabían que estarían presentes sus seres queridos. Por ese motivo, la Griega no pudo evitar un grito de sorpresa al ver que su hermana, Stefy, hizo su ingreso al estudio.

Se sabe, entre ellas hay un amor muy profundo, y por la pandemia del coronavirus no se pueden ver seguido. Por ese motivo, cuando se encontraron se fundieron en un abrazo y empezaron a saltar de la alegría. Invadidas por la emoción, perdieron el equilibrio y cayeron al piso. Las cámaras apuntaron rápidamente a Germán Martitegui, el jurado que cada vez que se cruza con Vicky mantiene un intenso ida y vuelta. Muchos se atreven a hablar de un “coqueteo”. Lo cierto es que el chef, al ver el blooper, reaccionó con un gesto de preocupación, con una pizca de ternura.

En esta oportunidad, los participantes debieron elaborar una receta al azar, y a las hermanas griegas les tocó un desafío al que nunca se habían enfrentado: cocinar unas costillitas a la riojana con colchón de arvejas, huevo frito y papas a la española. La desfachatez y la frescura que las caracteriza no desaparecieron cuando el reloj empezó a correr, pero se concentraron y dejaron todo lo que tenían para conseguir su objetivo: que Vicky pasara a la siguiente ronda.

Al presentar el plato ante el jurado, Vicky cometió un error que no pasó desapercibido y, en vez de decir que hicieron una costillitas a la riojana, dijo “a la criolla”. “¡Nos confundimos de provincia!”, exclamó. Su hermana la miró con confundida: “¿Qué provincia?” Pero Vicky seguía sin entender: “Claro, ¡están cerca!” Finalmente, Santiago del Moro, conductor del programa, tuvo que interceder para explicarle.

Stefy reconoció que fue la primera vez que cortó unas papas. “Ella nunca en la vida prendió una hornalla. No le sale”, reveló Vicky. “No tengo esa agilidad de cocinar. Sí hago otras cosas maravillosas con las manos…”, comenzó a decir Stefy, pero su hermana la interrumpió con una carcajada.

“Claro. Si hay un agujerito en la ropa, lo puedo coser…”, explicó Stefy.

Volviendo al plato… Fue todo un éxito. “La papa estaba cortada perfecta”, señaló Martitegui, quien suele ser muy duro con todos los participantes, pero con Vicky sucede todo lo contrario. Stefy no dejó pasar la oportunidad y aprovechó para hacerle una pregunta al jurado. “Con Vicky, ‘mua’, ¿no?”, le consultó, haciendo un gesto como si estuviese dando un beso. “Bueno, si tenés un hermano, avísenme”, agregó, con mucho humor.

Como Martitegui no le respondió, Stefy insistió: “¿Tenés onda con Vicky?” Una vez más, él se limitó a probar el plato. “Me gusta”, confesó. “¿Yo o la comida?”, le dijo, pícara, Vicky.

Luego, mirando a cámara, ya sin la presencia del chef, Stefy se mostró feliz con la posibilidad de que Martitegui se convierta en su cuñado. “Bienvenido Germán a la familia. ¡Bravo! ¡Lo hacemos Xipolitakis!”, aseguró, entre aplausos.

Al contrario de lo que sucede con los demás participantes, Germán Martitegui suele mostrarse muy simpático con Vicky Xipolitakis en Masterchef Celebrity

Los elogios se extendieron al resto de los jurados. “Me sorprende que puedan hacer un plato que nunca habían hecho en su vida, y que quede exactamente igual a lo que tiene que quedar, con el sabor que tiene que tener. Vos podés estar contenta -le dijo Martitegui a Stefy- porque ayudaste mucho a tu hermana y hacen un muy buen equipo”.

Todo terminó con un abrazo de las griegas y una canción de Stefy: “Germán y Vicky un solo corazón, se dan un besito y se dicen ‘amor’”.

