El Polaco y Barby Silenzi tienen coronavirus: qué pasará con las grabaciones de Masterchef Celebrity

La pareja está bien de salud

Ezequiel Cwirkaluk, más conocido como El Polaco, se contagió de coronavirus al igual que su mujer, Barby Silenzi. Desde el martes, el cantante de cumbia permanece aislado en su casa familiar cuando empezó a sentir síntomas. Por las sospechas, la pareja se realizó un hisopado que dio como resultado positivo.

En el ciclo Los ángeles de la mañana, la periodista Maite Peñoñori relató que se comunicó con el mediático, quien le confirmó que están todos bien, solo estuvieron un poco preocupados por la salud de su hija, Abril. “La nena también tuvo fiebre y ese fue un alerta para ellos. Yo creo que no la hisoparon, pero quedaron todos aislados”, dijo la panelista.

En este momento, Ezequiel estaba saliendo de su casa para participar en el reality MasterChef Celebrities que se emite en el prime time de Telefe. ¿Ahora qué pasará con las grabaciones del programa? Según pudo saber Teleshow, una fuente del canal aseguró que no peligra la continuidad del programa ya que "están adelantados con las grabaciones como dos semanas”.

Los productores están tranquilos porque el músico “se siente bien y está en la casa”. Solo determinaron que tanto “hoy como mañana se paren las grabaciones”, para que el equipo de talento y producción, que tuvieron contacto estrecho con el cantante en los últimos días, “sean hisopados y cumplan con el aislamiento preventivo”.

El Polaco estará ausente en "MasterChef Celebrity" (Video: Los ángeles de la mañana, El Trece)

Cabe recordar que cuando las grabaciones estaban a punto de comenzar, Santiago del Moro, conductor del programa, había dado positivo en el test de COVID-19. Al principio la producción temía que esta ausencia pusiera en jaque el comienzo del certamen de gastronomía. Pero, finalmente que no tuvieron grandes complicaciones.

En ese momento, Santiago le confirmó a Teleshow que tanto él como su mujer, María, y sus hijas, Catalina y Amanda, se encontraban en perfecto estado, aunque aislados en su domicilio. Y dijo: “Estamos bárbaro, totalmente asintomáticos. No puedo decir más nada. Seguiremos en casa hasta el alta médica”. Tras su recuperación, el conductor retomó sus compromisos laborales.

También se contagió Analía Franchín, otra de las concursantes del reality. Ella se enteró de que tenía COVID-19, tras haber realizado una sesión de fotos para el programa a la que fueron todos sus compañeros, menos El Turco García, quién también se estaba recuperando del coronavirus. Cuando Franchín dio la mala noticia, la productora hisopó a todo el staff del programa por protocolo.

“La verdad es que empecé re asintomática. De hecho, no sé muy bien cuándo me lo agarré, ni sé de dónde. Porque la realidad es que yo estuve toda la cuarentena en el campo, fui cuatro días nada más a Buenos Aires. Y no fueron de corrido, sino una vez cada tanto. Pero bueno, este es un virus muy volátil. Así que no sé si fue cuando fui a hacer una compra en el pueblo...¡Ni idea!”, había relatado a Teleshow apenas se enteró de que tenía el virus.

“Tengo como un resfrío normal, parecería. De esos con los que, tomándote un ibuprofeno o un paracetamol, podés ir a trabajar tranquilamente. No tengo dolores corporales ni ese famoso dolor de cabeza del que todos hablan. Tuve sólo un día una molestia en la cabeza, pero re tranquila. Y la verdad es que lo único que me jode es que perdí el olfato y el gusto. Pero nada más. Así que estoy más que agradecida”, finalizó Franchín.

