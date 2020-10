Germán Martitegui compartió una tierna foto de sus hijos mirándolo detrás de una ventana: “El vidrio frena el COVID pero no el amor”

Germán Martitegui junto a sus hijos

El martes pasado, Germán Martitegui confirmó mediante su cuenta de Twitter que había contraído coronavirus. Y muchos se preocuparon por saber quién ocuparía su lugar en Masterchef Celebrity, el reality de gastronomía de Telefe, en el que se desempeña como jurado. Sin embargo, a él lo único que le preocupaba era saber que, al menos durante los siguientes diez días, no podría tener contacto con sus hijos.

El chef es padre de Lorenzo, de 18 meses, y Lautaro, de 13 meses, ambos nacidos por el método de subrogación de vientre. Y él se ocupa, personalmente, del cuidado de ambos. De hecho, si algo lo hizo dudar antes de aceptar su participación en el ciclo conducido por Santiago del Moro, fue el hecho de que iba a tener mucho menos tiempo para compartir con ellos. Nunca pensó, en ese momento, en la posibilidad de un contagio.

Sin embargo, luego de que Vicky Xipolitakis y El Polaco, dos de los participantes del certamen, dieran positivo el el test de PCR, Martitegui se sumó a la lista de infectados de COVID-19. “Ayer desperté con fiebre y como el viernes me había hecho un hisopado que me dio negativo, pensé que era insolación. Preventivamente me hisopé ayer y el resultado fue positivo. Me siento perfecto y estoy aislado en casa”, escribió entonces el cocinero, a quien la producción decidió reemplazar transitoriamente por Dolli Irigoyen.

Y luego, en diálogo con Verónica Lozano para Cortá por Lozano, por Telefe, confesó que estaba muy angustiado por sus chicos. “Yo tomé medidas bastante drásticas, porque estaba muy asustado. Desde el jueves 15 que no tomo contacto con ellos, están por la casa, los escucho llorar, me acerco con un barbijo y los veo de lejos. Ellos no entienden lo que está pasando, o sea, es horrible porque me escuchan”, relató.

Sin embargo, este sábado y tras nueve días sin poder abrazar a sus hijos, Martitegui compartió en su cuenta de Instagram una foto en la que se ve a las criaturas apoyando la nariz contra un ventanal, como tratando de acercarse a él a cómo dé lugar. Y sus caritas dejan más que claro cuánto extrañan el contacto con su padre.

“El vidrio frena al COVID pero no el amor. Los Tegui firmes detrás de la ventana. Aprovecho para agradecer a todos los por saludos y los buenos deseos. Los quiero”, escribió el chef junto a la tierna imagen.

La publicación superó los cuarenta mil likes en un par de horas y se llenó de comentarios en los que los seguidores de Martitegui le deseaban una pronta recuperación y lo felicitaban por sus pequeños. Pero hubo uno en particular que llamó la atención y fue el de Donato De Santis, compañero suyo en el jurado del programa junto a Damián Betular, quien le escribió: “Dejalos que te manejen todo... ¡Mirá lo grande que están!”

En una entrevista exclusiva con Teleshow , Martitegui había confesado cuál había sido la condición que había puesto antes de firmar su contrato para trabajar en el reality. “Le dije a la producción: ‘Tengo una vida muy privada y no tengo ganas de estar metido en conventillos’. Me daba miedo por mis hijos. Una cosa es haber hecho un programa que iba solo los domingos y otra cosa es estar todos los días en la televisión”, explicó. Y dejó en claro que sólo le interesaba poder seguir jugando en una plaza con los niños.

