Jimena Cyrulnik se divorció de Lucas Kirby después de 15 años de casados: “Estoy feliz y en paz”

Jimena Cyrulnik invitó a su ex marido, Lucas Kirby, a pasar la cuarentena junto a sus hijos Calder y Tyron

“Los principios a veces traen un final, pero los finales siempre traen un nuevo principio. Gracias infinitas por todos estos años y por dos hijos maravillosos. Te quiero de otra manera, pero lo sigo haciendo y te (nos) deseo todo lo mejor en esta nueva etapa que hoy comienza”.

Lucas Kirby le dedicó un posteo a Jimena Cyrulnik, quien fuera su mujer durante 15 años. Fruto de su relación, nacieron Calder (11) y Tyron (6). La actriz y el fotógrafo se separaron en julio de 2019 y en las últimas horas firmaron el divorcio. Lo curioso fue que al igual que cuando se casaron, decidieron retratar el momento y se sacaron una foto mientras realizaban el trámite. Y él eligió comparar las dos imágenes para la publicación de su cuenta de Instagram.

El posteo de Lucas Kirby luego de firmar el divorcio con Jimena Cyrulnik (@lucaskirby2)

A pesar de su separación, continúan trabajando juntos en Xyrus -la marca de trajes de baño de la actriz, que incorporó bikinis en su nueva colección- y su relación es tan buena que en marzo pasado, cuando comenzó a regir en la Argentina el aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia del coronavirus, Jimena invitó a Lucas a que se instalara en su casa para que no perdiera el contacto con sus hijos.

Después de dos meses, en mayo, con la extensión de la cuarentena, decidieron que el fotógrafo regresara a su casa. Para ese entonces, ya habían permitido que los hijos de padres separados tuvieran permisos para trasladarse de un hogar al otro.

El miércoles, después de un año y medio de su separación, Jimena y Lucas firmaron el divorcio. Se trató de un trámite meramente legal ya que, según indicaron, no hubo problemas a la hora de llegar a un acuerdo con la división de bienes o en el régimen de visitas. “Me sentí muy en paz y feliz”, dijo la actriz a Teleshow , y celebró la excelente relación que mantiene con su ex: “Estoy muy orgullosa de lo que logramos, de cómo lo terminamos. Cerramos una etapa hermosa de 15 años de matrimonio con mucho amor y dos hijos increíbles”.

Entre sus nuevos proyectos, Jimena Cyrulnik incorporó bikinis a su marca de trajes de baño (Lucas Kirby)

“Tengo la suerte de tener un diálogo bárbaro con Lucas. Pudimos transformar la pareja en un vínculo para siempre a través de nuestros hijos. Siempre voy a rescatar lo bueno. Para mí era la única manera en que podíamos terminar”, continuó la actriz.

Sin embargo, aclaró que la transición de la separación seguida del divorcio “no fue fácil”. “No somos extraterrestres. Por momentos nos costó”, admitió y agregó: “Nosotros si o sí nos tenemos que llevar bien y demostrarle a los chicos que el amor de la pareja se puede transformar, que nos podemos llevar bárbaro y tener una buena relación”.

En todo momento, Jimena y Lucas priorizan a sus hijos, su principal interés es que Calder y Tyron vean que si bien sus padres están separados, no tienen motivos por los que pelear. “Cuando seamos ex, tenemos que ser los mejores ex del mundo. Ojalá podamos”, le dijo la actriz a Kirby en su momento. Y lo lograron.

“Fuimos, firmamos. Nos agradecimos y demostramos que se puede terminar bien. Más tarde, Lucas me avisó que haría ese posteo (de Instagram), es lo que sentía. Y está bien. Indica cómo se puede transformar el amor de pareja en una buena relación", concluyó Jimena Cyrulnik.

