Fanático del surf y profesor de yoga: la historia de amor de Mica Vázquez y su nuevo novio

Mica Vázquez, retratada por su novio

“Cuarentena”. Mica Vázquez utilizó la palabra que probablemente más se nombró en los últimos tres meses, desde que comenzó a regir en la Argentina el aislamiento social, preventivo y obligatorio, para presentar en las redes sociales a su nuevo novio. Recostada sobre su pecho, y mate de por medio, la actriz compartió una romántica foto en su cuenta personal de Instagram, en la que tiene casi un millón de seguidores.

En diálogo con Teleshow , contó que está en pareja hace siete meses con Gero Klein, un joven de 31 años al que define como amante del surf, de la naturaleza, que está haciendo un profesorado de yoga y que trabaja en una empresa familiar. Si bien están en pareja hace siete meses, Mica asegura que el verano pasado él la visitó casi todos los fines de semana en Mar del Plata, en donde ella estaba haciendo temporada teatral con Mentiras Inteligentes, junto a Nora Cárpena, Arnaldo André y Fede Bal.

En octubre de 2019, se separó del rugbier Federico Larroca, con quien estuvo en pareja durante cinco años -dos de los cuales fueron de matrimonio- y un mes y medio después vio por primera vez a Gero en el cumpleaños de una amiga en común. “Lo conocí muy pronto. Uno nunca sabe cuándo va a conocer a alguien...”, reflexiona quien en aquel entonces, además, quiso resguardar a su ex marido. “Lo tenía guardado porque recién nos estábamos conociendo y quería cuidar a mi ex”.

La primera foto que compartió Mica en las redes sociales junto a su novio

A las pocas semanas, hizo las valijas y se fue a Mar del Plata. Allí, sin saberlo, comenzaría una historia de amor que se consolidó cada fin de semana. “Yo me fui a ver qué me pasaba con la distancia también. Gero se tenía que quedar trabajando, pero también tiene muchos amigos allá, entonces empezó a viajar todos los viernes cuando salía del local (tiene una pinturería) y se quedaba hasta el domingo a la noche”, recuerda la actriz que viajaba a Buenos Aires los miércoles, el único día libre que tenía porque no hacía función.

“Así, empezamos a estar cada vez más cerca. Cuando volví, nos dimos cuenta que estábamos con ganas de estar más juntos y decidimos convivir durante la cuarentena”, continúa y agrega que estos casi 100 días “pegados” los unieron “aún más”. “Estamos muy felices, muy bien, muy enamorados”.

Durante el verano, el joven viajaba los fines de semana a Mar del Plata para visitar a la actriz

Durante el verano, la actriz tomó clases de surf, una cuenta pendiente que tenía de todos los viajes que había realizado a la playa en sus vacaciones. “No le tengo miedo al mar, tampoco voy confiada. Pero me encanta y me fascina el plan de surfear por la conexión que hay con el mar y la naturaleza, aunque no me sepa ni parar, está bueno apreciar lo que te da el mar”, decía en enero pasado.

Sin confirmarlo, de alguna manera, compartía la pasión por el deporte junto a su actual pareja. “Gero está terminando el profesorado de yoga, surfea de una manera increíble, le encanta el mar, la naturaleza. Es tranquilo. ¡Es lo más!”, dice sobre el joven con el que probó la convivencia durante la cuarentena y con quien tiene muchos planes a futuro como pareja. “Veremos qué nos depara la vida...”.

Mica y Gero en las playas de Mar del Plata

Además de trabajar en el negocio familiar -la empresa tiene cinco sucursales en zona norte-, Mica cuenta que Gero “es muy emprendedor, siempre está con cosas en la cabeza”. “Yo un poco también. Supongo que nos encontramos para hacer cosas lindas. Ojalá que todo vaya bien y seamos felices”.

Mica también destaca la presencia de Poncho, el perro de su pareja, y a quien tratan “como a un hijo”. “Vivimos realmente como si fuésemos una pareja. Hacemos todo de a tres”.

Mica, Gero y Poncho

En el plano laboral, Mica tenía una gira teatral con Mentiras Inteligentes, pero aún no se aprobó el protocolo para que las obras puedan volver a los escenarios. Mientras tanto, la actriz se reinventó y continúa trabajando desde su casa. Realiza Muy amigas en cuarentena, con Cande Molfese. Y cada domingo conduce Desde casa con Coco y Mica, un programa con Coco Maggio -ex actor de Rebelde Way, que está viviendo en Perú- en el que hacen distintas entrevistas.

